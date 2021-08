Asfixia última milla costo de entregas

02 min 30 seg

Frida Andrade

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En México, entre 50 y 55 por ciento de los costos de envío y transporte de productos se concentra en la entrega de última milla.Mario Monsreal, investigador del Instituto de Transporte de Texas A&M, expresó que esto se debe al mal estado de los caminos y al poco uso de la tecnología para el manejo logístico.En cambio, añadió, en Estados Unidos y Canadá la entrega de última milla concentra entre 25 y 50 por ciento de los costos.La última milla es la parte final de la entrega de un producto, es decir, el tramo carretero que hay antes de que el consumidor reciba el artículo en el domicilio proporcionado.En México, los factores que provocan se concentre el costo de envíos en la última milla van desde el traslado de los componentes o materias primas para fabricar el artículo hasta el poco uso de la tecnología de logística.El esquema de entregas se hace de manera manual, principalmente, y de acuerdo con los conocimientos del chofer sobre cómo llegar a los puntos de entrega, explicó."Las planificaciones de rutas muchas veces se hacen manualmente en comparación con otros países o compañías que están más desarrolladas, las cuales emplean softwares, algoritmos, y otras herramientas que hacen eficiente ese tipo de actividades", explicó Monsreal.Esta planeación manual implica una mayor inversión de tiempo y costos, pues en ocasiones no hay comunicación directa con el cliente.Si llega el paquete y el consumidor no se localiza, la entrega se puede reprogramar, lo que implica que el trayecto se tenga que realizar de nuevo.De igual manera, la infraestructura de las calles en territorio nacional no siempre está en las mejores condiciones, añadió el especialista.Esto implica que las unidades de entrega requieran de mayor mantenimiento o que las distancias entre los diversos puntos de entrega y almacén sean muy largas, expuso el investigador.De todas las inversiones que se hicieron durante el año pasado destinadas al proceso de última milla en Latinoamérica destaca Brasil.La nación sudamericana concentró 60 por ciento del total de las inversiones, mientras que el restante 40 por ciento se reparte en los demás países, incluido México, comentó Monsreal.Consideró que en México aún es incipiente durante este proceso, pero tiene muchas oportunidades que puede aprovechar, sobre todo con el impulso que la pandemia le dio al comercio electrónico.Agregó que es importante que las empresas tengan un esquema sólido de entrega de última milla.El producto debe ser entregado en tiempo y forma, pues de lo contrario el cliente quedaría insatisfecho y posiblemente dejaría de usar el servicio de la compañía, expresó el especialista.