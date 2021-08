Así se ve el multiverso de Marvel: animado y arriesgado

Mario Abner Colina

"La única regla que nos pusimos, una muy fácil de seguir, es que todo tenía que estar relacionado con las películas Marvel. De ahí en fuera, queríamos divertirnos y demostrar de lo que es capaz el multiverso". A. C. Bradley, escritora de la serie

En la película, Dr. Strange le asegura a Iron Man que sólo en uno de entre 14 millones de escenarios posibles los héroes lograrían acabar con la amenaza del genocida Thanos.Los "multiversos", realidades paralelas que toman lugar divergiendo de las canónicas, para bien o para mal, es un concepto que el Universo Marvel ha abrazado con fuerza poco a poco, preparando todo para su nueva etapa y futuros filmes, como Dr. Strange in the Multiverse of Madness, agendado para 2022. Inspirada en su serie de cómics homónima que ha jugado con la idea desde los 70, la compañía lanzará este 11 de agosto en Disney+ la serie animada, una ventana caleidoscópica a esta idea.Aquí no es Steve Rogers quien recibe el suero del súper soldado, sino que la campeona de los Aliados contra los nazis es la británica Capitana Carter; y T'Challa no hereda el manto de Pantera Negra en Wakanda, pues fue abducido de niño por una nave alienígena y se convirtió en el bandido espacial StarLord."Con Peggy Carter, había que dilucidar cómo se pudo haber convertido en la primera Avenger. En Capitán América: El Primer Vengador (2011) , cuando van a inyectarle a Steve el suero, a Peggy le dicen que espere en otro lado. Y no, ella es una mujer fuerte, que sabe lo que vale. Y aquí dice: 'Me quedo'."Es un mensaje poderoso hace 80 años y ahora. La historia surgió de ahí. Su capítulo es sobre feminismo, sobre misoginia, sobre una mujer que nadie esperaba que peleara en la guerra", explica en entrevista A.C. Bradley, escritora principal de la producción.No por ser un proyecto animado, What If? tuvo menos mimo de parte de Marvel: la mayoría de los actores de las películas grabaron sus voces, como en el caso de Hayley Atwell, como Peggy, y el fallecido Chadwick Boseman, como T'Challa.Se trata de la última vez en que el actor, quien perdió el año pasado la batalla ante un cáncer que ni sus compañeros sabían, interpretó el papel que lo hizo mundialmente famoso.El episodio tiene el tono de una historia de atracos, y explora la figura de T`Challa como un hombre destinado a cambiar todo a su alrededor, ya sea Wakanda o la galaxia."Contar con las voces de los actores originales le dio seriedad a esto. Chadwick fue uno de los primeros en contestar, diciendo que le emocionaba esto, porque era un ligero giro a lo que había hecho. Le gustó el concepto."Fue genial trabajar con él. No teníamos idea por lo que estaba pasando. Es emocional verlo en retrospectiva. Tuvimos que acabar su historia tras su fallecimiento, musicalizarla, hacer cosas de postproducción", dice el director Bryan Andrews.

En, la guía entre estas ucronías es El Vigilante, un ser omnisciente, muy popular en los cómics, que observa el transcurrir del tiempo en el Sistema Solar y el devenir de sus habitantes."Es un ser todopoderoso, casi al nivel de un dios. Fue emocionante que me llamaran para ponerle voz, porque la animación es un interesante tablero de juegos para un actor. Y en especial este personaje, que en 1963, en las historietas de los Cuatro Fantásticos, es descrito como el ser más dramático de todo el universo. Cuando un actor lee eso, empieza a salivar", dice Jeffrey Wright, su intérprete.Todos con un tono narrativo distinto, serán 10 episodios los que integren el primer arco de la serie, que ya tiene una segunda temporada autorizada y actualmente en producción.