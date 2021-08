Asumen mujeres migrantes riesgo de violación

03 min 30 seg

Alejandro Albarrán

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las mujeres centroamericanas que deciden huir hacia México o Estados Unidos saben que en el camino pueden ser violadas y enfrentar otro tipo de violencias, pero asumen ese riesgo porque es peor lo que viven en sus países, según denuncian activistas.Silvia Raquec, de la Asociación Pop No'j, una ONG de Guatemala que trabaja con comunidades indígenas de esa nación, contó a REFORMA que las mujeres que migran hacia el norte lo hacen para "salvaguardar sus vidas", pues la situación es peor en sus lugares de origen que lo que puedan sufrir en el camino.Según ONU Mujeres, hasta el 80 por ciento de las mujeres migrantes experimentan alguna forma de violencia sexual en su tránsito."Nos impacta la situación de adolescentes, de jóvenes, que cuando deciden migrar se inyectan una solución para no quedar embarazadas porque ya está como la idea de que esa situación de violación sexual va ocurrir en algún momento de la migración", dijo Raquec en entrevista."No les queda otra salida más que migrar, y si en la situación de migrar también van a sufrir violencia, van a buscar la mejor manera de ellas también protegerse porque su misión es llegar a EU, no sólo a mejorar sus condiciones de vida, si no que también a salvaguardar su propia vida".Estados Unidos es por mucho el destino preferido de los migrantes centroamericanos. De acuerdo con datos del último informe global de la Organización Internacional para las migraciones, en 2017, más del 90 por ciento de los migrantes provenientes de Centroamérica vivían en Estados Unidos. Las razones de migrar eran en su mayoría la violencia y la inseguridad, la pobreza y la reunificación familiar, según el estudio.Y en Centroamérica, las mujeres se ven doblemente afectadas, por un lado debido a la pobreza y las dificultades económicas y por otro debido a la violencia doméstica, violencia por las pandillas y violencia por parte del Estado, que no les ofrece mecanismos de protección.Los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe respaldan este planteamiento presentado por activistas y expertos.Honduras es el país con la mayor tasa de feminicidios, con una tasa de 6.2 por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con los datos más actualizados de 2019. En tercer lugar está El Salvador, con una tasa de 3.3, mientras que Guatemala tiene una tasa de 1.8 feminicidios."Un perfil común es una persona que está huyendo de violencia intrafamiliar, o violencia de alguna pareja, novio o esposo", explicó Daniel Berlin de Asylum Access México."También hay muchas mujeres que están huyendo, en particular de El Salvador y Honduras, también de Guatemala, de pandillas. Hay muchos casos de reclutamiento de niñas para fungir como novias en las pandillas, también reclutamiento de niños, entonces las mujeres quieren salir para proteger a sus hijos".Recientemente, el Gobierno del Presidente estadounidense, Joe Biden, eliminó la interpretación del ex fiscal general de la Administración Trump Jeff Sessions que determinó que la violencia de género y la violencia por pandillas no eran una causa válida para solicitar asilo en Estados Unidos, un cambio que podría beneficiar a las mujeres en particular.Sin embargo, con la vigencia del Título 42, que impide que cualquier persona indocumentada que llegue a Estados Unidos solicite asilo, el efecto es mínimo."La decisión de no aplicar estas dos interpretaciones del Gobierno de Trump sí es un paso adelante, pero sólo va a beneficiar a las personas que están en EU para que puedan hacer sus solicitudes allá", dijo Berlin."Entonces hay miles, miles de personas, que no van a poder aprovechar hasta que ya no exista el Título 42".