Ataca Estados Unidos el multilateralismo

05 min 00 seg

Por Zhong Sheng, Diario del Pueblo

Hora de publicación: 19:05 hrs.

El promedio diario de siete días de nuevos casos de covid-19 en Estados Unidos, hasta el 23 de julio, fue de 40.246, un aumento del 46,7 por ciento con respecto a la semana anterior, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.Sin embargo, el resurgimiento de las cifras no significa nada para algunos políticos estadounidenses. En lugar de trabajar en el control de la pandemia, continúan con sus mismos viejos trucos, estigmatizando a otros países, etiquetando el virus y politizando el trabajo de rastreo de origen.Para embellecer su práctica de desacreditar a otros países y socavar los esfuerzos globales contra la pandemia, Washington ha empleado con frecuencia la retórica de las "organizaciones multilaterales" y los "países socios", con la intención de hablar en nombre de la sociedad internacional.Lo que ha hecho la Casa Blanca va totalmente en contra del consenso de la sociedad internacional y es un pseudo-multilateralismo completo. La manipulación política arbitraria de Estados Unidos ha traído un daño severo a la cooperación global en la lucha contra el covid-19 y ha causado grandes problemas a la OMS.El año pasado, Estados Unidos jugó al juego de la estigmatización al nombrar el coronavirus, que fue una flagrante violación de las reglas de la OMS, e incluso se retiró de la organización. Este año, llamó a algunos de sus aliados para negar la investigación conjunta China-OMS sobre el rastreo global de los orígenes de covid-19, y descaradamente hizo que las organizaciones de inteligencia lideraran el trabajo de rastreo del origen.Al hacer exageraciones sobre la teoría de "la fuga de laboratorio", Washington tiene un objetivo claro: echar la culpa a otros por su incapacidad para controlar la pandemia y oprimir a China. Lo que realmente está en la mente de esos políticos estadounidenses que gritan "Estados Unidos ha vuelto" sigue siendo "Estados Unidos primero". El egoísmo es todo lo que adoran.Cada vez hay más evidencias que muestran que había algo dudoso acerca de la propagación temprana de covid-19 en Estados Unidos. La sociedad internacional está totalmente justificada para solicitar una investigación de rastreo de origen en Estados Unidos, pero Washington siempre ha hecho oídos sordos a las preocupaciones del resto del mundo.Hasta el lunes 26 de julio, más de 13 millones de chinos habían firmado una carta abierta exigiendo que la OMS investigue Fort Detrick. Muchos extranjeros también lanzaron peticiones en línea en las redes sociales, diciendo que todo el mundo quiere saber la verdad sobre los orígenes del nuevo coronavirus.Stephen Kinzer, investigador principal del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, dijo que Fort Detrick, que había cooperado con los criminales de guerra japoneses, sigue siendo un centro de investigación de Estados Unidos para la guerra biológica. Una investigación en el laboratorio sería "interesante", añadió.Sin embargo, una organización de medios de Estados Unidos reveló una advertencia interna del gobierno de Estados Unidos que convenció a los funcionarios del gobierno de "no llevar a cabo una investigación sobre el origen del covid-19" porque "abriría una lata de gusanos" si continuaba.Si bien deja de lado las preguntas planteadas por la comunidad internacional, Estados Unidos se jacta de su apoyo a los enfoques multilaterales. Para Washington, el llamado multilateralismo solo se utiliza para servir a sus propios intereses. Tal hipocresía solo dañaría el genuino multilateralismo que apunta a la cooperación internacional.La esencia del "multilateralismo" estadounidense es, de hecho, formar camarillas y perseguir políticas de bloque, lo que impone la hegemonía estadounidense sobre otros.La segunda fase del estudio de rastreo de origen propuesto por la OMS ha sido rechazada por múltiples países porque da vuelta a la conclusión alcanzada en la primera etapa del trabajo de que el virus podría haberse originado en múltiples países y regiones, y porque utiliza la llamada fuga de laboratorio en una instalación china como foco del estudio.¿Está ignorando este plan de trabajo el sentido común y la ciencia?, ¿Considera este plan a China como el único encuestado en la teoría de "la fuga de laboratorio" especulada por Estados Unidos? ¿Se lanzó para ayudar a Estados Unidos a oprimir políticamente a China?Un académico británico dijo que Washington ahora está ejerciendo la política de coalición para convertir a la OMS en chivo expiatorio y está coaccionando a la organización en múltiples situaciones. Obviamente, el regreso de Estados Unidos a la organización internacional más grande del mundo en salud pública no se produce para mejorar el plan global antipandémico, sino para propagar un virus político que envenene a China.Para Estados Unidos, la política está antes que la ciencia. No hay nada que no haría para empañar a China. La revista estadounidense Wired dijo en un artículo que lo que algunos estadounidenses quieren no es una respuesta y que solo están utilizando el rastreo del origen del virus, un proceso científico largo y complicado, para profundizar las dudas de la gente, difamar a China y distraer la atención de los problemas políticos internos.Sin embargo, Estados Unidos obviamente está teniendo un error de juicio al creer que formar camarillas lo ayudará a desviar el rumbo del mundo. Estados Unidos no puede representar a la sociedad internacional y no está calificado para señalar con el dedo a otros.Ahora, cada vez más países reconocen las conclusiones de la primera fase del rastreo de origen del virus y se oponen a politizar el asunto, lo que indica plenamente que el abastecimiento de origen debe adherirse a un multilateralismo genuino y debe ser dirigido por los países miembros de la OMS sobre la base de amplias consultas.La localización del origen necesita cooperación en lugar de desacreditar, requiere verdad en lugar de mentiras y respetar la ciencia en lugar de la manipulación política. Durante el año pasado, la manipulación política estadounidense sobre el rastreo de origen ha traído bastantes problemas a los ciudadanos estadounidenses.En la actualidad, la pandemia se está deteriorando en el país, e incluso los medios estadounidenses dijeron que no le quedaba suficiente tiempo para el gobierno de Estados Unidos. Si Washington continúa con las prácticas unilaterales en nombre del multilateralismo, se aislará aún más y traerá más dolor a los estadounidenses.___________________________Zhong Sheng es un seudónimo que se utiliza a menudo en Diario del Pueblo para expresar sus opiniones sobre política exterior y asuntos internacionales.