Atención, chicas, esta beca es para ustedes

El Fondo de Becas Girl Up busca jóvenes que impulsen la equidad de género en los deportes y el área STEM. Foto: piqsels.com

Hora de publicación: 14:58 hrs.

Estudiantes de entre 13 y 22 años de edad cuyo sexo sea femenino o se identifiquen como mujeres, que participen o asistan a alguna de las actividades de la organización Girl Up y estén involucradas en los campos deportivos o de matemáticas, ingeniería, ciencias y tecnología (STEM, por sus siglas en inglés) pueden aplicar al Fondo de Becas Girl Up Para completar su registro, las interesadas tendrán que mandar cuatro ensayos.En el primero, se deberá abordar en 500 palabras o menos su experiencia de vida, aspiraciones académicas, la comunidad en la que creció, sus valores y responder cuál fue el reto más importante al que tuvo que sobreponerse.El segundo tendrá una extensión de máximo 250 palabras y deberá describir cómo la beca en cuestión impulsará su desarrollo académico, profesional y personal. Pueden incluir estrategias para fomentar la equidad de género en los deportes y el área STEM.El tercero, también de 250 palabras o menos, abarcará los métodos o las iniciativas que han implementado a favor de equidad de género en su comunidad, así como las formas en la que han demostrado liderazgo en sus actividades.El cuarto varía de acuerdo con el perfil de la aspirante. Aquellas enfocadas en el campo deportivo deberán referir su introducción al ámbito y responder dos preguntas: ¿cómo has usado los deportes como plataforma para motivar cambios en tu comunidad? Y ¿Cómo los deportes te han convertido en una líder?En tanto, las aplicantes STEM tendrán que ejemplificar cómo se involucraron en alguna de sus vertientes, las formas en las que han motivado cambios y cómo les ha permitido volverse líderes.En ambos casos, el escrito deberá tener 500 palabras como límite.Adicional a lo anterior, se tendrán que enlistar las actividades extracurriculares en las que hayan estado involucradas o participes, otros apoyos económicos percibidos, una fotografía, información tanto biográfica como demográfica y una carta de recomendación.La convocatoria vence el 17 de septiembre; las seleccionadas se darán a conocer en noviembre.