Aterrizan J Balvin y Ozuna en juegos Battle Royale

Hora de publicación: 15:11 hrs.

El reggaeton llega a Call of Duty Mobile y Fortnite para darle un toque latino a los populares juegos de Battle Royale con la presencia de los cantantes Ozuna y J Balvin, respectivamente.Ozuna se integra a la nueva temporada 7 de Call of Duty Mobile con una colaboración musical. En el lobby de espera y en los vehículos dentro del modo Battle Royale, los usuarios podrán escuchar una canción del puertorriqueño.Además de la música, se podrá conseguir un paquete que incluye un arma Merc 5, una skin inspirada en el cantante con su característico mascota de oso, una tarjeta de identidad y avatares.La nueva temporada llegará el 25 de agosto e incluirá dos nuevos mapas multijugador: Monasterio y Deshuesadero 2019. El primero promete encuentros cercanos entre callejones serpenteantes y edificios estrechos, el segundo es una adaptación del mapa visto en Call of Duty Modern Warfare.Por su parte, el colombiano J Balvin se unirá a la serie ídolos de Fortnite, en donde figuran otras estrellas de la cultura popular como el rapero Travis Scott; DJ Marshmello; el avatar de Diplo, Major Lazer, por mencionar algunos.En un comunicado, Epic Games señaló que el atuendo de J Balvin estará disponible el próximo 26 de agosto en la tienda del videojuego e incluirá un gesto, un planeador y una mochila de donde se desenfundará el pico de excavación.Además del atuendo predeterminado, los jugadores que compren el lote completo podrán acceder a otros estilos como Balvin Energía y Balvin Esqueleto.