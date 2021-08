Atrapan a niños videojuegos en línea

Los videojuegos en la computadora o en smartphones, las películas o series y leer contenido no relacionado con la escuela son algunas de las distracciones que los padres de familia han detectado en las clases a distancia.De acuerdo con Kaspersky, firma de ciberseguridad, en México el 57 por ciento de los padres de familia dice que sus hijos se distraen regularmente en sus clases en línea.De ese porcentaje, el 51 por ciento detectó que se distrae con videojuegos; el 34 por ciento, ve películas o series y, el 15 por ciento, lee libros o artículos que no está relacionado con lo académico.Los videojuegos han captado el interés de los niños y también se muestran más proclives a ver videos en YouTube, refirió Judith Tapia, gerente de ventas de consumo en México para Kaspersky."Hemos notado la disposición de los niños a pasar más tiempo en YouTube. El tema de los videojuegos ha crecido muchísimo desde que está disponible en los celulares. Los videojuegos en computadora también han tenido un gran crecimiento", comentó en entrevista.Las desventajas que los padres ven en el aprendizaje en línea, mencionó Tapia, son que los niños pasan demasiado tiempo frente a una pantalla, una disminución en la calidad de la educación y la dificultad de trabajar remotamente con menores que estudian en casa."Al 60 por ciento de los papás mexicanos le gustaría un esquema híbrido en el regreso a clases y el 23 por ciento no quiere que sus hijos continúen en la educación en línea", explicó la gerente.Según la encuesta de Kaspersky, más de la mitad de los docentes dice que la calidad de retención que tienen los niños para los materiales educativos ha disminuido.El 67 por ciento de los profesores se siente más cómodo impartiendo clases de forma presencial, añadió la gerente.En tanto, 63 por ciento de los alumnos encuestados quiere tomar clases presenciales.