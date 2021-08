Aún sufren daños por inundación en Atizapán tras un mes

02 min 30 seg

Alejandro León

Notas Relacionadas Achacan inundación a tapón de granizo y basura

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ha pasado más de un mes desde que las inundaciones dejaron severas afectaciones en Atizapán y sus habitantes siguen padeciendo los estragos.Fue el 5 de julio cuando la corriente de agua provocó que cayera un muro de contención y que otro colapsara en la Torre B de departamentos de la Calle Tenancingo 2, en la Colonia Lomas de Atizapán.Dentro de la Torre A, el torrente y el lodo se precipitaron hacia el estacionamiento, lo que provocó daños significativos a automóviles, algunos de los cuales fueron pérdida total.Colonos acusaron que parte del agua que llegó a los vehículos provino del campo de futbol americano contiguo, que pertenece al Deportivo Comanches.Habitantes de dos departamentos ubicados en la planta baja no han podido regresar a sus hogares. El muro y la barda siguen colapsados y aún hay escombros. Trabajadores comenzaron con el retiro de desechos apenas el lunes pasado.Los vecinos han entregado oficios, pero, señalan, han batallado para que el Ayuntamiento los ayude a rehabilitar el lugar, pese a que Protección Civil y Bomberos municipal constató el riesgo inminente desde el 13 de julio.Carlos Alcántara, director de la dependencia, firmó ese día un documento de observaciones de riesgo en el que se urge a realizar labores de mitigación, que son reconstrucción de muros y estabilización del talud.Alcántara asentó que se cuenta con opiniones de tres órdenes de Gobierno y de Directores Responsables de Obra."La condición de mayor relevancia, en relación a este punto crítico, es la exposición de la cimentación, del tipo de superficie."Coinciden en que al momento no existen condiciones que determinen la inestabilidad estructural del inmueble, sin embargo, el nivel de riesgo puede incrementarse de no realizar trabajo alguno de estabilización y contención del talud", advierte el documento.Roberto Yáñez, vecino de la Torre B, explicó que necesitan ayuda de la Administración municipal para retirar la infraestructura dañada."Sí ha sido un tema muy complejo en relación a que la gente del Gobierno municipal nos dé el apoyo, hemos metido escritos al municipio, a Desarrollo Urbano; lo que nos dicen es que, hasta ahorita, no tienen la maquinaria."Como ya viene el cambio de Gobierno, que ahorita está Morena y va a quedar el PAN, que eso también ha generado que no den un apoyo a la brevedad, además de que argumentan que han tenido colonias más afectadas, por eso ha sido un peregrinar bastante pesado", dijo Yáñez.Se buscó la postura del Ayuntamiento, pero no fue proporcionada.