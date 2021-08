Auto leyenda: El Batimóvil de Nolan

02 min 30 seg

Emmanuel Quintanar

Hora de publicación: 10:18 hrs.

En el año 2005 el aclamado director, guionista, productor y editor británico, Christopher Nolan, presentó al mundo la primera de sus tres películas del héroe de ciencia ficción, Batman. Esta trilogía, aparte de volverse una referencia en el mundo del cine, lo hizo también para la cultura pop contemporánea.En esta particular visión de Nolan del súper héroe, uno de los detalles que más llamaron la atención fue el Batimóvil, vehículo terrestre que acompaña a Batman en su interminable lucha contra los villanos de Ciudad Gótica.Para esta versión del Batimóvil, el director sabía que tenía que presentar algo de carácter más robusto e imponente, debido a que las generaciones más jóvenes no se sentirían impresionados por un auto normal con solo algunos gadgets extras y luces llamativas. El vehículo fue visualizado por Nolan como una combinación entre un Hummer y un Lamborghini, por lo que se planeó un diseño que involucrara ambos.En la película, Bruce Wayne (Batman) decide que el automóvil indicado para combatir el crimen es el Tumbler, un vehículo militar tipo tanque, con algunas prestaciones extra, como motor con turbina y sistema de suspensión/amortiguadores que le permitirían realizar brincos de un edificio a otro. Detalles como ametralladoras integradas, modos de manejo de sigilo y el particular color negro solicitado por el personaje, lo hacían el vehículo perfecto para acompañar al súper héroe.Fuera de escena, el director se propuso limitar el uso de tecnología CGI (imágenes generadas por computadora), por lo que se enfrentó a la tarea de crear un vehículo que fuera capaz de realizar esto de manera real.Un conjunto de ingenieros tomaron como parámetros de base una estructura tubular tipo buggie con una cabina, que posteriormente fue cubierta por paneles de fibra de vidrio desmontables. Para rodar, se le incorporaron neumáticos súper swampers en la parte de atrás y de auto de carreras en tierra para la parte delantera. Esta combinación permitía que el auto tuviera una magnifica tracción en el suelo y la posibilidad de trepar cualquier automóvil en su camino. Para el motor, eligieron un V8 de 5.7 L que genera de 400 a 500 HP, con transmisión automática, que alcanzaba hasta 160 km/h, lo que le permitía desplazarse perfectamente en el tránsito.El tumbler fue sometido a pruebas muy intensas para hacerlo realmente operativo y totalmente funcional, desde pruebas de aeronáutica para corroborar la aerodinámica, hasta pruebas de acrobacias para que pudiera saltar de manera real.Este desarrollo tomó todo un año a la producción, pero el resultado final fue asombroso.Con este vehículo, Christopher Nolan cambió por completo la forma en la que la el Batimóvil era visto, además de hacer un automóvil único en su clase que sin duda será recordado por mucho tiempo.