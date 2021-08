Avalan conciertos masivos en BC; pedirán vacuna

Aline Corpus

Hora de publicación: 15:36 hrs.

Adicional al concierto masivo de Baja Beach Fest en Playas de Rosarito, el Gobierno de Baja California autorizó más eventos musicales, ahora en el valle de Guadalupe, en Ensenada, con los grupos Intocable y Banda MS.En transmisión en vivo, el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, indicó que para asistir a los conciertos en la vitivinícola Barón Balché, para el caso de Intocable, y en Rancho Chichihuas, para la Banda MS, se solicitará el comprobante de vacunación y una identificación oficial."En el tema de la Secretaría de Salud hablamos con los organizadores, ayer el titular del Ejecutivo (Jaime Bonilla) emitió una indicación en donde se viera y se revisara a conciencia y a detalle qué sucedía ahí en materia de protección civil y salud", dijo."¿En qué van a consistir (las medidas)? Tienen que traer su certificado de vacunación, una (identificación del) INE, donde conste que son ustedes, y se les va a tomar una evidencia fotográfica de eso, adicionalmente a eso un 90 por ciento de los asistentes tienen que estar vacunados", señaló.El funcionario estatal presumió que así sucede con el evento masivo de Playas de Rosarito que se celebra desde ayer y hasta el domingo."La cultura de uso del cubrebocas está agarrando muchísima atracción, hay gente que no lo usa (en el Baja Beach Fest) y se le pedía que se lo pusieran o se saliera", aseguró.Personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) asistirá al lugar para avalar ese escenario, aseveró Pérez. Si no se cumplen con los requisitos, dijo, no se llevarán a cabo los conciertos.El fin de semana pasado, el Gobierno de Baja California, entidad que pasó a semáforo amarillo, fue criticado por permitir el concierto de Baja Beach Fest en Rosarito debido a que en un solo día, dentro del concierto, se reunieron más de 20 mil personas, sin contar los eventos de alrededor.