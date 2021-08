Avalan otro extraordinario por desafueros de Toledo y Huerta

02 min 00 seg

Mayolo López

Celebra Delgado el extraordinario

Hora de publicación: 17:13 hrs.

Después de semanas de incertidumbre y de jaloneos en el seno de Morena, la Cámara de Diputados se erigirá en Jurado de Procedencia, el miércoles 11 de agosto, para resolver si proceden o no los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión desahogó el proceso después de que la bancada de Morena en San Lázaro pidiera que cada caso se votara por separado, después de que fuese aprobada la convocatoria a un periodo extraordinario en lo general.El caso del diputado Huerta, acusado de abuso sexual de un menor, mereció una votación unánime de diputados y senadores: los 35 parlamentarios presentes respaldaron incluirlo en la agenda del extraordinario.Al medio día, los padres del adolescente se habían presentado en la sede del Senado para reclamar que se convocara a un extraordinario para que los diputados empujaran el desafuero del agresor de su hijo."Lo siguen solapando (al diputado Saúl Huerta)", acusó la madre, quien estaba acompañada por su esposo y sus dos abogados.La inclusión del caso del diputado petista Mauricio Toledo prosperó con un margen muy cerrado: con 25 votos en favor, siete en contra y tres abstenciones.El diputado morenista Raúl Cayetano protestó por la decisión que tomó la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de separar los casos, pero su correligionario el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de Permanente, le hizo notar que había sido la bancada de Morena en el Senado la que propuso separar los casos.Con 21 votos en favor, 13 en contra y una abstención, quedó fuera del extraordinario el tema del Fiscal morelense Uriel Carmona.Las bancadas del PAN, del PRD, PRI y MC alegaron que el funcionario contaba con una suspensión definitiva y se podría caer en desacato en caso de llevarlo al Jurado de Procedencia.La diputada morenista Carmen Almeyda llegó a protestar que se hablara del diputado Huerta para identificarlo con Morena si "había militado durante 30 años en el PRI".El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró que la Comisión Permanente aprobara un periodo extraordinario para abordar los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, acusados de abuso sexual de menores y enriquecimiento ilícito, respectivamente.Delgado dijo que lo anterior es una muestra de que con la llamada Cuarta Transformación se acabó el régimen de los intocables y pidió a la bancada morenista en San Lázaro seguir actuando en congruencia con los valores de su partido."En la Cuarta Transformación todos somos iguales ante la ley, se acabaron los privilegios de unos cuantos. Quien haya cometido un delito, que asuma la responsabilidad y pague las consecuencias; al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie", señaló.El líder morenista recordó que una de las grandes reformas aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso fue la correspondiente a los artículos 108 y 111 constitucionales en materia de fuero, figura que desde su punto de vista representaba impunidad y abuso de poder.En este sentido, reiteró la demanda a los legisladores morenistas de demostrar que son diferentes a los políticos del pasado."En Morena y en la Curta Transformación no se protege a nadie. Continúen trabajando en pro de regenerar la vida pública del País, para que haya menos impunidad y más justicia, porque no regresen los abusos y privilegios, defiendan los intereses del pueblo de México", exigió.Esta tarde, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un periodo extraordinario que se llevará a cabo el próximo miércoles para que el pleno de la Cámara de Diputados vote el desafuero de Huerta, diputado morenista que fue expulsado de su bancada, y de Toledo, integrante de la bancada del Partido del Trabajo, quien resultó reelecto en los comicios del 6 de junio pasado.Huerta es acusado de abuso sexual en contra de un menor e incluso fue detenido y posteriormente liberado gracias a que cuenta con fuero.Toledo, por su parte, fue señalado por la Fiscalía capitalina por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que no pudo comprobar el origen de más de 11 millones de pesos.El periodo extraordinario fue avalado luego de que el 27 de julio pasado, legisladores de Morena como Rubén Cayetano, acusaron a Ricardo Monreal de operar para impedir el desafuero de ambos diputados.