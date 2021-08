Avanza en comisiones dictamen sobre revocación

02 min 30 seg

Mayolo López

Hora de publicación: 13:43 hrs.

Morena y sus aliados en el Senado impusieron mayoría para aprobar en comisiones el dictamen alusivo a la revocación de mandato.El bloque opositor advirtió que la pregunta sugerida por el senador morenista Ricardo Monreal, desvirtúa el ejercicio de consulta y, en vez de revocación, tendería hacia la ratificación."¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?", es la pregunta formulada por el coordinador de la bancada mayoritaria.En su reaparición como senador, el guerrerense Félix Salgado Macedonio instó a las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD a aprobar el dictamen "sin regateo alguno".Los opositores alegaron que se presentó un proyecto de dictamen sin el consenso necesario e incluso reprobaron que la propuesta fuera recibida la tarde del sábado pasado.El bloque planteó ir a un receso para instalar una mesa de trabajo, propuesta que, en votación económica, rechazaron Morena y sus aliados.Los opositores también dejaron claro que no darán su respaldo a una convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones que pudiera ser propuesto por la Comisión Permanente el miércoles próximo."Se está tergiversando la figura de revocación de mandato: se está buscando más bien una idea de ratificación de mandato. Hay una prisa injustificable", sostuvo la senadora priista Claudia Ruiz Massieu antes de anunciar su voto en contra."La herramienta se llama revocación, no continuación de mandato", coincidió el panista Damián Zepeda, quien propuso se instalara la mesa de trabajo y se consultara con el Instituto Nacional Electoral (INE).El perredista Miguel Ángel Mancera hizo notar que, con las prisas de Morena, se estaba dando tratamiento de iniciativa preferente a la propuesta de revocación de mandato.El morenista Salomón Jara aseguró que lo que se votaría era "la reinterpretación del nuevo papel del pueblo en un verdadero sistema democrático".La Oposición, añadió Jara, tendría la posibilidad de proyectar un supuesto descontento social."Es una ratificación de la esperanza depositada por el pueblo en el Presidente de la República", aseguró.Tanto la petista Nancy de la Sierra como el emecista Dante Delgado dijeron estar a favor de la revocación de mandato, pero terminaron votando en contra del proyecto de dictamen."Es un despropósito darle un sentido diverso al explícito mandato constitucional de retirar el mandato al Presidente de la República. No queremos llegar al poder en medio de la catástrofe", dijo Delgado.En vano, la senadora priista Claudia Anaya propuso que se cambiara la redacción de la pregunta.