Avanza, sin incidentes, recuento de votos en Campeche

02 min 30 seg

Guadalupe Irízar

Hora de publicación: 21:21 hrs.

El recuento de los votos de la elección de la Gubernatura de Campeche avanzaba este miércoles de manera ininterrumpida y sin incidentes, en el Centro de Convenciones de esa entidad.Al filo de las 19:00 horas el Tribunal Electoral Federal reportaba la conclusión del recuento de alrededor de 250 paquetes electorales de un total de mil 190 que contienen la elección del 6 de junio.El recuento se desarrollaba en los seis espacios designados para ese propósito en el Centro de Convenciones, cada uno con cinco mesas de recuento y personal del Tribunal de apoyo.De esa forma, se avanzaba de manera simultánea en el recuento de seis de los 21 distritos electorales que tiene el estado.Mientras la sala superior supervisaba toda la logística, personal tanto esta sala como de las dos salas regionales señaladas en la sentencia como las responsables de las diligencias, la Especializada y la que tiene sede en Xalapa, desarrollaban el recuento sin problemas.El Tribunal Electoral Federal tenía desplegadas a 174 personas de esas tres sedes.Fuentes judiciales cercanas a la sede habilitada para este procedimiento, aseguraron que hasta el término de la tarde no se había encontrado alguna documentación sospechosa o apócrifa, aunque sí algunas cuantas boletas que algunos representantes de partido habían señalado con voto "dudoso".Los representantes de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano, que oficialmente obtuvieron el primero y el segundo lugar de la elección, respectivamente, no se separaban de las mesas de recuento.Las fuentes consultadas también precisaron que un detalle importante en este contexto de recuento es no olvidar que en los cómputos de las casillas, las boletas ya fueron extraídas de las urnas en donde si estaban dobladas, y fueron desdobladas para el conteo, y resguardadas de esa forma en los paquetes electorales que hoy se abren."Los paquetes no son las urnas", resumió uno de los consultados.La previsión es que las mesas de recuento avanzaran de manera continua para ver si en las primeras horas de este jueves, el recuento se podría concluir.El recuento se inició cerca de las 9:30 horas de este miércoles , cuando se procedió a abrir los sellos de las bodegas en donde se resguardan los paquetes que llegaron ayer de manera escalonada, de los 21 distritos de todo el estado.A diferencia de la víspera, cuando las instalaciones del Centro sufrieron problemas de energía eléctrica al menos durante seis horas ( de las 10:00 a las 16:00 horas), que llevaron a instalar plantas auxiliares, hoy la jornada se reportaba sin problemas logísticos.Personal de la secretaría de Marina y de la Guardia Nacional resguardaban las bodegas y las instalaciones.