Avanza Wolverhampton en la Carabao Cup

Hora de publicación: 16:20 hrs.

Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton goleó 4-0 al Nottingham Forest y avanzó a la Tercera Ronda de la Cabao Cup.El delantero mexicano salió a la banca de los Lobos, pero no tuvo minutos de juego.Wolverhampton no pasó mayores problemas para derrotar a la escuadra de la Championship (Segunda División de Inglaterra), pues mostró superioridad desde los primeros minutos, pese a presentar a un once titular con varios suplentes.Nottingham aguantó el cero hasta el minuto 58', cerrojo que rompió Romain Saïss con un remate, tras un centro de Joao Moutinho.Dos minutos después, apareció Daniel Podence con una gran jugada individual para marcar el 2-0.Con la ventaja, el estratega de los Lobos, Bruno Lage, pero aún así su equipo no perdió forma y pudo duplicar su ventaja.Trincao (86') y Morgan Gibbs-White (88') marcaron otro par de goles para sentenciar el triunfo.Con este resultado, Wolverhampton se mete a la Tercera Ronda del torneo, aún con rival por definir.