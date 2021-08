Azota violencia a menores

02 min 30 seg

Iris Velázquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con la pandemia y las circunstancias que la rodean, la problemática socio-económica que ya sufrían menores y adolescentes escaló y especialistas llamaron a presentar estrategias para atender a los menores.La Secretaría de Gobernación presentó ayer el diagnóstico "Impacto de la pandemia en niñas y niños", en el que detalló que las escuelas del País perdieron 5 millones de estudiantes, de ellos 60 por ciento son menores de edad que ya no se inscribieron al nuevo ciclo por falta de recursos económicos o problemas ligados al Covid.Según el análisis, las niñas quedaron atrapadas entre la violencia exterior y la del hogar.Fuera de casa enfrentan el riesgo de caer en redes de trata. La desaparición de chicas de entre 15 y 17 años aumentó y podría estar ligada con ese delito.En este bloque de edad, la muerte por embarazo, parto o puerperio es la sexta causa de muerte.En los varones de este mismo grupo etario, el homicidio es la primera causa de muerte.Al respecto, el especialista en educación, Marco Fernández del Tec de Monterrey y de México Evalúa, exhortó a las autoridades a no sólo evidenciar problemas advertidos anteriormente, sino a que, en su calidad de Gobierno, definan una ruta para abatir las afectaciones."Lo que no nos dicen en ningún lado es cómo lo van a hacer, cuáles son las medidas específicas, por ejemplo cuál es la propuesta de evaluación diagnóstica."Es increíble que, dice Segob, que están preocupados por el rezago, sí, están tan preocupados que ni siquiera han puesto sobre la mesa una propuesta para medirlo", reprochó.Resaltó que en otras naciones, el regreso presencial a clases no se realizó con casos al alza, además de que se dispensaron recursos e insumos, capacitación a docentes e instalaciones adecuadas, lo que, señaló, no ocurre en México.Martín Pérez de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) criticó que la dependencia haga énfasis en estos problemas que, apuntó, se advirtieron desde el año anterior.Reprochó que desde el Gobierno no se propongan medidas para solucionarlo y, por mandato presidencial, ahora en el tercer pico de pandemia se insista en el retorno a las aulas, sin protocolos claros para garantizar la seguridad de la comunidad escolar."Un año después aceptan lo que insistimos desde Naciones Unidas y ONGs", dijo.