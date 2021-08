Baja casi 4% IED en manufactureras

Frida Andrade

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En el primer semestre, la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector de manufacturas tuvo una caída anual, a cifras preliminares, de 3.6 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Economía.Durante enero-junio, esta industria logró 7 mil 481 millones de dólares de IED.Las manufacturas es donde recae la mayor IED que llega al País, con 40.6 por ciento en el primer semestre, mientras que en el mismo periodo de 2020 representó 43.2 por ciento.El segundo sector con mayor IED es el minero, que pasó de 873 millones de dólares en el primer semestre de 2020 a 2 mil 496 millones de dólares en igual periodo de este año.Por la pandemia, algunos mercados presentaron incertidumbre para invertir, por lo que se prefirió actuar con cautela, pero no quiere decir que se hayan cancelado proyectos, dijo Saúl de los Santos, director en Axis Centro de Inteligencia Estratégica, desarrolladora de esquemas para elevar la competitividad de cámaras empresariales.Añadió que al no garantizarse el abasto de algunos insumos, como chips, se puede demorar la inversión, pues no es sencillo que se instalen plantas de semiconductores.Ante este panorama, para 2022 la escasez de chips puede seguir en la industria automotriz, médica y aeroespacial, destacó De los Santos."En algunos casos por cuestiones del Covid se ha dificultado asegurar la disponibilidad del recurso humano, de operar en condiciones regulares, pero lo calificaría como un efecto temporal", resaltó.Los sectores automotor y electrónico son donde recae la mayor cantidad de IED para manufacturas, agregó.A nivel nacional, la IED creció 2.6 por ciento, a 18 mil 433 millones de dólares, el monto más alto para un mismo periodo desde 2013."Tenemos muchos factores a favor de la IED, en gran medida asociados a nuestra ubicación, pero creo que aún hay una agenda pendiente en términos de lo que es la oferta de valor en México", comentó.Añadió que faltan esquemas agresivos de incentivos fiscales a la inversión y programas más agresivos de recursos humanos de alta especialización.