Baja de 14 a 3 dólares costo por extraer barril, afirma AMLO

03 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:33 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pemex ha logrado bajar de 14 a solo 3 dólares el costo de extracción por barril de petróleo.Según las cifras del Mandatario, la disminución representaría una reducción del 78.57 por ciento."Es que es sencillo de explicar, antes invertían lo mismo o más en el norte o en las aguas profundas, donde no hay petróleo y ahora estamos invirtiendo más, considerablemente más, en tierra y en aguas someras, en el sur sureste, donde hay petróleo", dijo."Entonces ya no nos cuesta 14 dólares por barril extraer petróleo, estamos sacando hasta a razón de 3 dólares por barril".En conferencia, desde Palacio Nacional, consideró que, gracias a esa reducción Pemex puede conseguir mayores ganancias."Si el barril está en 65 y cuesta 14 extraerlo, ayúdenme a hacer la cuenta, ¿cuánto es la utilidad si cuesta 14 extraerlo y se vende en 65? 51 (dólares)", refirió."Esa esa utilidad, por eso el petróleo siempre es un buen negocio, lo que pasa que aquí, o mejor dicho, los tecnócratas corruptos, querían destruir por completo a Pemex, porque se obtienen 51 dólares de utilidad por barril, porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo, todo es ganancia".El Jefe del Ejecutivo manifestó que la reducción en el costo de extracción es producto de la eficiencia de Pemex.Además, reiteró sus críticas contra los gobiernos que apostaron a la explotación de hidrocarburos en el norte del País, solo para beneficiar con contratos millonarios a empresas extranjeras."Ellos invertían en el norte, porque no les importaba la utilidad para la nación, lo que les importaba era entregar los contratos a las empresas, se ganara o se perdiera, entregaron por ejemplo a Repsol, de España, en la época de Felipe Calderón, toda la Cuenca de Burgos", indicó."Entregaron contratos, no sacaron más gas, pero si se llevaron todo el dinero de los contratos. Negocios buenos para las empresas, malos para la nación, para la hacienda pública, para el pueblo de México".Explicó que, en contraste, su Gobierno decidió apostar a los campos localizados en el sureste del País, con la finalidad de garantizar el abasto y, sumar a ello, el fortalecimiento del sistema de refinación."Estamos en un plan de negocios, dando un giro, un viaje, porque ya no queremos estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolina, ahora queremos procesar en México toda nuestra materia prima", agregó.López Obrador se refirió al tema tras ser cuestionado sobre el anuncio realizado ayer por le nuevo Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, en el sentido de que se prepara un nuevo paquete de inversión en infraestructura, que incluye proyectos en el sector energético.En respuesta, el Presidente consideró que el funcionario tal vez se refirió al plan gubernamental para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a los proyectos para nuevos campos petroleros."Seguramente informó o dio a conocer, en lo general, lo que se está haciendo en la industria eléctrica, el fortalecimiento de la CFE, porque se están licitando cinco o seis nuevas termoeléctricas y se van a modernizar 12 hidroeléctricas", indicó."Eso es lo que tiene que ver con la industria eléctrica y en el caso de Pemex pues son los nuevos descubrimientos de campos, hemos corrido con suerte, estamos descubriendo campos nuevos, con mucho potencial petrolero".