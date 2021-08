'Balconea' AMLO a Mabe: querían condonación de impuestos

01 min 00 seg

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 09:41 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador contó que su Gobierno llegó a un acuerdo con Mabe para comprar enseres para damnificados y que la empresa les ofreció descuentos, pero como el SAT no les quiso condonar impuestos, retiraron su propuesta."Les voy a comentar algo, porque ayuda y ofrezco disculpas a los dueños de esta empresa por anticipado, pero que entiendan que son otros momentos. Se hizo un acuerdo para comprar electrodomésticos con una empresa, Mabe, nos habían ofrecido descuentos para la compra de los electrodomésticos."De repente, ya habían entregado una cantidad y informan que ya no iba a hacer descuentos, porque no les querían condonar impuestos en el SAT. ¿Qué hicimos? 'No nos des descuento, no nos ayudes, pero no te van a condonar los impuestos'."Entonces les dijimos: no, cómo te vamos a condonar los impuestos, entonces no estás ayudando. Todo es ambición, todo es dinero, todo es lucro", indicó en conferencia matutina.El Mandatario federal consideró que grandes empresas se echaron a perder y no solamente el Gobierno, pues no pagaban impuestos."Estas conferencias ayudan mucho, es pedagogía, se echaron a perder muchas empresas, no nada más el Gobierno. Grandes empresas no pagaban impuestos, imagínense que todos paguen impuestos, la gente más humilde, pobre, y los de arriba no pagaban, les condonan los impuestos, entonces fue un régimen de corrupción, realmente destructivo, que produjo una decadencia".