Bicicletas en peligro

La semana pasada, amigos y familiares de Octavio García organizaron una rodada (de Fuente de los Petróleos a la México-Tacuba/km 17) en su memoria e instalaron una bicicleta blanca donde perdió la vida. El hombre fue atropellado por un conductor que se metió al libramiento para posteriormente darse a la fuga. Su muerte se suma a los otros siete ciclistas fallecidos en un accidente de tránsito en lo que va del año.



Desde el inicio de la pandemia, los accidentes viales con bicicletas se han disparado debido al aumento de su uso por el confinamiento. Por este motivo, hace algunas semanas, activistas por la movilidad se manifiestan cada viernes en diferentes puntos peligrosos de la Ciudad, donde generalmente hay accidentes (por ejemplo, Eje Central). Pero las protestas y la concientización no son suficientes.







LA REALIDAD DE LOS NÚMEROS



Parece simple: más bicicletas en las calles significan más accidentes. Pero hay algo más. Los accidentes con bicicletas tienen una lógica propia. Hasta ahora, la política central del Gobierno en términos de aumentar la movilidad de las bicicletas ha sido implementar una bicisenda y extender la red. Desde los 59.1 km construidos en 2004 hasta la red actual de 469.35 km (total), la CDMX ha extendido su red de bicisenda cada año.



Algunos años construyó menos (1.18 km en 2007) y en otros, dio un salto enorme (136.14 km en 2020), pero la principal política de gestión de la movilidad urbana sustentable ha sido la red de bicisendas. Y se suponía que su extensión debía disminuir la cantidad de accidentes porque los ciclistas van protegidos en la senda. Pero no es así.



El aumento en la cantidad de kilómetros de ciclovía ha venido acompañado de un incremento de la cantidad de viajes, pero el descenso en la cantidad de accidentes se dio hasta el 2017, donde se rompe la tendencia descendente con un repentino aumento que se sostiene hasta el 2019 (donde se supera la cantidad de accidentes de 2015).



Curiosamente desde 2004 hasta 2017 se construyeron 182.95 km de bicisenda, es decir, el 39 por ciento de la red actual. En apenas 3 años, la CDMX aceleró la expansión de la red con un aumento de 156 por ciento. Un auténtico empujón al uso de la bicicleta. Pero ese salto en la protección rompió la disminución de accidentes. Las muertes en accidentes de tránsito con bicicletas dejaron de disminuir para tener un aumento de 37 por ciento en esos tres años de fuerte expansión de la red. De hecho, los accidentes aumentaron al ritmo del incremento en la protección de los ciclistas. Posiblemente el aumento de ciclistas (porque hay más ciclovías) debe haber influido, pero no alcanza para explicar todo el incremento, porque esas bicicletas que empezaron a circular lo hicieron por los carriles de protección. A menos, que esos carriles no se respeten.



Entonces, la mayor presión sobre calles y avenidas provocaron que la bicisenda sea usada como carril alternativo para los autos. Posiblemente esta sea la razón de los accidentes: los autos invaden la bicisenda o bien, no la respetan con la distancia suficiente para que los ciclistas circulen sin dificultades. Hasta aquí la falta de civismo de los automovilistas, pero el problema ahora está del lado del Estado. Porque estos números muestran que la expansión de una movilidad sustentable no puede depender sólo de cerrar un carril del tránsito para las bicicletas. Y hasta ahora, la bicisenda ha sido la gran (sino la única) medida de política pública para empujar el uso de la bicicleta en la Ciudad de México.





