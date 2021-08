Bloquean vialidades en Cuernavaca por falta de agua

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 14:07 hrs.

Avenidas y accesos al Municipio de Cuernavaca, Morelos, fueron cerrados por habitantes de diversas colonias que reclaman la falta de agua."¡Queremos agua, queremos agua!", gritan los manifestantes.Los bloqueos se registran en vialidades a la altura del Polvorín; el Bulevar Cuauhnáhuac, por el crucero de Tizoc, y en Plan de Ayala.Inconformes de la Colonia Adolfo López Mateos denunciaron que llevan alrededor de 20 días sin el servicio.Señalaron que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) adeuda más de 200 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que cortaron energía a pozos.Aseguraron que pese a que han cumplido con sus pagos, el organismo no ha tomado cartas en el asunto."Tiene que solucionar el Presidente Municipal esta situación, porque como ya se va, ayer dio una entrevista donde dijo que es una deuda histórica."Estamos en pandemia, ya vamos a cumplir un mes sin agua. Estamos a la de Dios", reclamó un poblador, quien aseguró que no los han apoyado ni con pipas.El manifestante Enrique Carmona indicó que no han tenido respuesta ni de la SAPAC ni del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, ni del Presidente Municipal Antonio Villalobos.Reprochó que el Gobierno del Estado emitiera un comunicado en el que pide al Alcalde resolver la situación, pero no convocó a una mesa de diálogo para resolver la situación.Ante ello, los inconformes advirtieron que el próximo lunes harán un cierre masivo en la autopista y en todas las arterias que conectan a Cuernavaca, como la Paloma de la Paz, Vicente Guerrero, Galerías, Tabachines, el IMSS y El Polvorín.