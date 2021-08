Bronce

Aldo Farías

en REFORMA

2 min 30 seg

La medalla de bronce lograda por el equipo mexicano de futbol nos llena de orgullo a todos los que de alguna u otra forma, grande o pequeña, desde el sillón o la cancha formamos parte del futbol mexicano.



En México disfrutamos mucho de los campeonatos juveniles y una parte de ese jubiló creo tiene qué ver con la esperanza, característica preciosa de los mexicanos que debemos proteger. Los campeonatos Sub 17 del 2005 y 2011, así como las medallas olímpicas de Londres y Tokio significan esperanza de un mejor mañana para el juego que nos gusta.



Tras un verano muy complicado para la Selección Mayor de Gerardo Martino, que derivó en dos Finales perdidas ante Estados Unidos, la Selección Olímpica, con sus jugadores devuelven la esperanza de un mejor porvenir para el Tri Mayor, pensando en que muchos de los de Tokio merecen ser considerados como solución a algunos problemas que tienen los del "Tata".



Johan Vázquez fue uno de los más destacados y casualmente la defensa central mexicana adolece entre la bipolaridad futbolística de Carlos Salcedo, el dubitativo Néstor Araujo, la veteranía de Héctor Moreno y la inexperiencia del "Tiba" Sepúlveda. Así que la velocidad del central olímpico sería un gran ingrediente para la defensa nacional y ¿por qué no pensar que la enjundia de un César Montes no es justo lo que necesitas para sacudir a una defensa algo aburguesada?



Cuéntenme si el refuerzo olímpico Luis Romo no es una barajita pendiente en el medio campo de la Selección. Primero como segunda posibilidad en el mediocentro actualmente dominado por Edson Álvarez y segundo y más importante por alguno de los dos interiores que ante la nueva faceta repartidora de Héctor Herrera han quedado anulados en cualidades. Toda la Copa Oro nos quedamos esperando que alguno rompiera el área, pero son mucho más de quedarse en su zona tocando el balón. El que mejor lo hace a mi entender es Jonathan Dos Santos, pero inclusive su labor creo que puede ser mejorada por el volante del Cruz Azul.



Alexis Vega fue uno de los más destacados del certamen y sus características de centrodelantero, más su inteligencia de enganche jugando de extremo, parecen una combinación exquisita para darle más opciones a una posición embriagada de talento, pero tan homogénea en sus opciones.



Es decir, que Alexis en general no es mejor que "Tecatito", Lozano y tal vez Orbelín, pero ninguno de los antes mencionados posee características tan sui generis como las de él y eso debe ser suficiente para ganarse una oportunidad en una delantera que todo el verano batalló para abrir defensivas.



Esta medalla de bronce significa mucho para México, incluyendo soluciones para El "Tata" Martino.





Twitter: @AldoFariasGzz