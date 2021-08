Burla Lomelí veto con red farmacéutica

Verónica Ayala y Vanessa Cisneros / Especial MCCI

A Laboratorios Solfrán la vetaron hace dos años de las compras públicas, pero eso no impidió que los medicamentos fabricados por la empresa del ex súper delegado en Jalisco Carlos Lomelí se siguieran vendiendo al Gobierno federal.Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción aplicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2019, la cual le impedía vender sus productos por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.Tan sólo 7 de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción, por 11.5 millones de pesos, para vender los fármacos de Solfrán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Sólo uno de esos contratos se dio por licitación, los otros 56 fueron adjudicaciones directas.La empresa de Lomelí vendió sus medicamentos a través de una red nacional de intermediarios, ubicados en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Aguascalientes y la Ciudad de México.Documentos obtenidos por MCCI muestran que a los pocos días de que la SFP anunció la sanción, el laboratorio propiedad del ex candidato a Gobernador de Jalisco por Morena emitió oficios de respaldo a dos de sus distribuidores, para que enviaran cotizaciones al IMSS de su producto Kendragel, una medicina para la acidez estomacal registrada por Solfrán ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). De esa forma, pudo seguir vendiendo su producto, pese a la inhabilitación.En mayo de 2019, MCCI informó que 9 empresas farmacéuticas vinculadas con Carlos Lomelí, habían obtenido en 7 años más de 2 mil 263 millones de pesos en contratos gubernamentales.De las nueve empresas, sólo cuatro fueron reconocidas por Lomelí como propias, una de ellas Solfrán.La SFP inició una investigación sobre los contratos y el 13 de septiembre de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución en la que ordenó a cualquier dependencia gubernamental abstenerse de contratar a Solfrán por un plazo de 2 años y medio.Ese mismo día, la SFP precisó en un comunicado que se había castigado a Solfrán por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.Lomelí fue diputado federal entre septiembre de 2015 y febrero de 2018; renunció a su cargo para ser candidato a Gobernador de Jalisco por Morena. Tras su derrota, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró delegado federal de su gobierno en Jalisco.El político y empresario jalisciense promovió amparos contra la inhabilitación. El 14 de enero de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le otorgó una suspensión. La SFP impugnó y durante más de un año continuó el litigio.Finalmente, el 23 de marzo de 2021, el Tribunal anuló la sanción que la SFP había impuesto a Laboratorios Solfrán desde septiembre de 2019. MCCI pidió entrevista a Carlos Lomelí pero no hubo respuesta.Una investigación a los contratos otorgados a las empresas de Carlos Lomelí evidencia el manejo de precios de un mismo producto por el mismo grupo de empresas, para repartirse los contratos.Por ejemplo, en una adjudicación del IMSS en Yucatán, en octubre del 2020, presentaron cotizaciones tanto Reacción Médica del Norte como Lexfarma ofreciendo Kendragel, la segunda se llevó el contrato.En otro caso, en agosto del mismo año, Lexfarma ganó un contrato del mismo órgano del IMSS por un monto similar por la compra de la misma marca de antiácido estomacal, mientras que las empresas Disamed y Gambars Distribuidora ofrecieron el mismo producto a un mayor precio.Además de Kendragel, su principal producto, Solfrán vende medicamentos para padecimientos comunes como el reflujo, la acidez estomacal y la hipertensión arterial, así como analgésicos para el dolor, como paracetamol.Los registros de Cofepris indican que en el mercado mexicano hay más de 15 marcas que con la formulación de Kendragel, elaborado con Hidróxido de Aluminio y Magnesio, pero el Gobierno ha optado de manera frecuente por la de Solfrán.