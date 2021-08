Busca 4T entrar a negocio de gas natural

Hora de actualización: 08:44 hrs.

00 min 30 seg

Rolando Herrera y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 07:53 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que su Gobierno podría construir instalaciones para gas natural en ciudades y de esta forma garantizar precios más bajos para los consumidores, ante el excedente que tienen del hidrocarburo."Ahora con lo del gas, no descartamos, porque tenemos que andar resolviendo problemas que nos heredaron, tenemos excedente, pero en grandes cantidades, de gas natural, que se adquirieron en el Gobierno anterior. Tenían dos negocios, realmente uno y el otro lo inventaron, o sea, porque así actuaban."En el Gobierno anterior se pensó que hacían falta doce termoeléctricas y para operar esas doce termoeléctricas se necesitaba comprar gas, no hicieron las doce termoeléctricas, pero sí compraron el gas con contratos leoninos y ahora resulta que tenemos gas de sobra, tenemos una disponibilidad de 40 por ciento de todo el gas que se adquirió."Que no lo podemos usar porque no hay, ni en la Comisión Federal ni en la industria, capacidad para consumir todo ese gas. Al mismo tiempo estamos importando gas LP, entonces, ¿por qué lo vinculo con lo de los baches? Porque podemos construir instalaciones para gas natural en ciudades", dijo en conferencia.El Presidente se comprometió a reparar las calles que han sido destruidas por empresas particulares durante las instalaciones."Entonces, si logramos introducir gas natural, podríamos alcanzar dos cosas, una que es más barato, sería garantizar precios más bajos para la gente y dos: hacer el compromiso de arreglar completamente las calles", afirmó.En tanto, el Mandatario federal aseguró que el paro de gaseros en la zona centro del País lo resolvió porque su Administración tiene autoridad moral y política."Ayer se nos presentó un problema con lo del gas, ya lo resolvimos, pero ¿por qué? Porque tenemos autoridad moral y política."Yo quiero agradecer a los distribuidores de gas que entendieron ayer mismo de que no es posible llevar a cabo un bloqueo y dejar sin gas a las familias, a los hogares y les agradezco que hayan actuado de manera responsible."Y lo mismo pido a los comisionistas, ya nosotros estábamos actuando y estamos actuando, porque es un asunto de seguridad nacional y es un asunto que tiene que ver con la economía del pueblo, con la economía nacional también, pero ya se resolvió el problema", señaló.Ante el paro de gaseros, López Obrador dijo ayer en su mañanera que su Gobierno analizaba denunciar a distribuidores y comisionistas que negaran el servicio, y anunció la intervención de la Guardia Nacional para garantizar el abasto del combustible.Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, anunció este miércoles por la tarde el reinicio de suministro de gas LP en la Ciudad de México, luego del paro que afectó el abasto doméstico y a negocios.