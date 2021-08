Busca Chivas romper mala racha en Torreón

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las Chivas "reforzadas" se presentan en Torreón.Con 4 puntos de 9 posibles, el Rebaño contará con un ataque renovado para visitar al Santos en el cierre de la Fecha 4 del Grita México A21.Los medallistas olímpicos de bronce en Tokio 2020: Alexis Vega, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Fernando Beltrán le brindan muchas más opciones a Víctor Manuel Vucetich en busca de su segundo triunfo del torneo."Venimos de ganar algo muy importante y sabemos que eso nos compromete a seguir haciendo el trabajo de la mejor manera y llevar a Chivas a donde debe estar."Tenemos que aportar nuestro granito de arena por todo el esfuerzo que hicieron los compañeros ahora que no estuvimos, sabemos de la calidad que tiene el equipo, me quedo sorprendido con la calidad, a lo mejor no hemos tenido el mejor inicio o los mejores partidos, pero conforme pase el tiempo, el equipo se irá viendo mejor", dijo el "Canelo" Angulo.Los rojiblancos intentarán acabar con la racha de 6 partidos sin ganar en el TSM de Torreón, con saldo de 5 derrotas y un empate.Además, los Guerreros registran 4 triunfos en fila como locales ante las Chivas, que tampoco han marcado en la casa santista en los últimos 414 minutos disputados.Luego de la visita a Torreón, el Rebaño se medirá el miércoles a León y cerrará la doble jornada visitando a los Rayados del Monterrey el próximo sábado, por lo que se antoja se ve una semana para vislumbrar hasta dónde puede llegar el equipo del "Rey Midas".Grita México A21/J4Santos Chivas19:06 hrs. / TUDN