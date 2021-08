Busca Morena retener el control de San Lázaro

Claudia Salazar

Hora de publicación: 15:47 hrs.

La fracción de Morena pretende crear una mega bancada en la Cámara de Diputados para evitar que el PAN reclame la Junta de Coordinación Política.Aunque no está contemplado en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que órganos de Gobierno estén en manos de coaliciones legislativas, el coordinador Ignacio Mier manifestó que busca un acuerdo con PVEM y PT para formar una sola fracción en la 65 Legislatura, con lo que tendrían la mayoría absoluta.De esa forma, Morena evitaría ceder la presidencia de la Jucopo y del Comité de Administración, y tener al mismo tiempo la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara."Siempre hay la posibilidad de registrar a la coalición como un grupo parlamentario. Eso lo tendremos que discutir, analizar, ver la conveniencia, conforme a la normatividad, es la posibilidad legal", señaló Mier en conferencia de prensa tras recibir a Mario Delgado, dirigente del partido, en la plenaria de diputados electos de Morena.Señaló que tendrá una reunión con los coordinadores del PVEM y PT, Alberto Anaya, y Carlos Alberto Puente Salas, para determinar la estrategia a seguir para conservar los cargos de Gobierno.Cuestionado sobre si buscarán de nueva cuenta que diputados de esas bancadas pasen a Morena, para que ésta tenga la mayoría absoluta, Mier Velasco indicó que se busca otra alternativa, pero sin decir cuál.El coordinador de Morena indicó que primero se elegirá la Mesa Directiva el fin de semana y entre 5 y 6 de septiembre podría definirse la Presidencia de la Jucopo.Hace tres años, el PVEM le dio a Morena cinco diputados, con lo que el partido del Gobierno se quedó los tres años con la Junta de Coordinación Política.Actualmente la Ley Orgánica del Congreso dice claramente que, si ningún grupo parlamentario tiene la mayoría absoluta, la Presidencia de la Jucopo será alternada para cada año legislativo por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados y el orden serán determinado en la misma Junta.De acuerdo a la conformación de grupos parlamentarios que el Instituto Nacional Electoral determinó con los resultados de la elección del 6 de junio, Morena logró 198 diputados, el PVEM 43 y PT 37, mientras que de la Oposición, el PAN quedó en 114 integrantes, el PRI 70, MC 23 y PRD 15.La Junta debe ser alternada entre Morena, PAN y PRI, de acuerdo con la ley vigente.Mario Delgado, presidente de Morena y quien presidió la Jucopo, declaró que no se va a permitir el regreso de los privilegios que tenía la Oposición en anteriores legislaturas.Dijo que conservando la Jucopo se lograron ahorrar miles de millones en el Presupuesto de la Cámara."Se lograron ahorrar 2 mil 300 millones a partir de desmantelar todo la estructura de privilegios que había en la Cámara de Diputados."Entendemos que vienen con mucha hambre de recuperar esos privilegios, pero mientras haya mayoría de Morena no lo vamos a permitir", aseguró.El domingo se instala la 65 Legislatura y se debe elegir a los integrantes de la Mesa Directiva, la cual se debe votar con las dos terceras partes de los legisladores presentes.Morena y aliados no tienen dicha mayoría calificada, la cual se logra con los votos de la Oposición.El bloque de Va por México reclama que se respete la Ley Orgánica para definir la Jucopo como parte del acuerdo para elegir la Mesa Directiva.