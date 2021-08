Caen 53% reinversiones en Jalisco

02 min 00 seg

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En el primer semestre del año se presentó una caída de 53 por ciento en la reinversión de empresas en Jalisco.De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía (SE), de enero a junio de este año la entidad recibió 541.7 millones de dólares en reinversiones de empresas, es decir, 53 por ciento menos que en el mismo periodo de 2020, cuando registraron mil 153 millones de dólares.Para Israel Macías López, académico experto en economía de la Universidad Panamericana (UP), la poca inversión es un reflejo del mensaje que se da a nivel nacional en cuestión de certidumbre económica y del cual Jalisco no está exento.Además, durante este mismo periodo, el principal país inversor de Jalisco, Estados Unidos, también presentó una caída en las inversiones del 50 por ciento, al tener de enero a junio de este año 300.9 millones de dólares, desde los 598.6 millones del primer semestre del 2020.Macías López señaló que estas bajas en inversión también son un reflejo de las afectaciones económicas que generó la pandemia por Covid-19."Hay un espectro rezagado, los números que pudimos haber visto en el semestre pasado no eran consecuencia de la pandemia, sino que venían justo de la dinámica del País atrás y ahora sí podemos empezar a ver que esta reducción sí está más asociada con los aspectos (...) en la caída económica del año pasado", puntualizó.En el primer semestre de 2021, los países que más invirtieron en Jalisco, además de Estados Unidos son Reino Unido, con 209.1 millones de dólares, y Canadá, con 90.2 millones.En estos seis meses la manufactura fue el sector que más recibió inversión, con 285.5 millones de dólares; le sigue el comercio, con 213.1 millones.En el acumulado de enero a junio, la Inversión Extranjera Directa (IED) de Jalisco alcanzó los 874.7 millones de dólares, es decir 43.3 por ciento menos que los 542.7 millones que se recibieron en el mismo periodo de 2020.