Califican de avanzado reformar legado digital

02 min 30 seg

Eduardo Cedillo

Notas Relacionadas Podrán capitalinos heredar información digital

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para el experto en derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación, Rodolfo Romero, es mejor tarde que nunca y calificó como una reforma de avanzada las legislaciones recientemente publicadas en la Gaceta Oficial sobre el legado digital."Esta legislación se puede considerar, sí, avanzada en el País, en la Ciudad de México. También ser de los pioneros en este tema, no en el ámbito global, pero sí en el ámbito nacional", destacó.Catalizado, a visión del experto, por la pandemia, las nuevas leyes permitirán ceder o transmitir bienes digitales, a través de documentos testamentarios."Tal vez, en generaciones (anteriores), esto era algo que no preocupaba, pero, actualmente, las nuevas generaciones, la mayor parte de las actividades que realizan en es medios digitales", resaltó.Cuentas, números de acceso a cierto tipo de servicios en la nube informática, bitácoras, sitios web y hasta criptomonedas, todo eso implica bienes digitales."Será un tema que nos va a preocupar y ocupar, porque hoy, precisamente, mucha gente, que a mitad de la pandemia ha fallecido, ha dejado de manera indeterminada disposiciones expresas sobre sus bienes de orden digital", agregó.Sin embargo, México no es el primero, pues estas legislaciones ya han sido abordadas alrededor del mundo.Antecedentes jurídicos ya hay en España, Australia, Canadá y 47 estados de la Unión Americana, por lo menos.Esto ha figurado en el panorama internacional desde hace siete años y, entre las más importantes, está la que desarrolló Francia en 2016.Con la ley sobre una república digitalizada, los franceses comenzaron a legislar desde una perspectiva de protección de datos.Romero explicó que las legislaciones internacionales están versadas sobre dos principales aristas: la protección de datos y la protección civil.La más notable en este último apartado es el caso de España, específicamente en Cataluña."La gente podía hacer propiamente una serie de disposiciones sobre su legado digital, ya sea a través del testamento, memoria testamentaria, codicilo y a través del registro electrónico de voluntades digitales", detalló.En México, una de las ventajas más grandes del testamento es su ubicuidad; es decir, las personas podrán acceder a él desde cualquier lugar a través de internet.Sin embargo, dicha legislación entrará en vigor hasta dos años después de su publicación en la Gaceta Oficial.Según el experto, esto se debe a que se necesita el diseño y programación de toda la infraestructura para poder realizar un proyecto de tal magnitud.