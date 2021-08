Cambia Guerrero a semáforo rojo, pero no cierran playas

Jesús Guerrero

Hora de publicación: 15:24 hrs.

Pese a que a partir del lunes Guerrero cambiará a semáforo rojo por el aumento de casos de Covid19 y fallecimientos, no habrá cierre de playas, hoteles y bares en los centros turísticos, informó el Gobernador Héctor Astudillo Flores.En la conferencia virtual, junto con el Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, Astudillo señaló que el próximo domingo dará a conocer las medidas preventivas para evitar la propagación del virus.Desde el jueves en la noche, Astudillo había anunciado que el semáforo rojo empezaría a operar a partir del sábado, pero dio marcha atrás en su propuesta y dijo que iniciará hasta el lunes 9 de agosto."El lunes ya estaremos en semáforo rojo y el domingo vamos a dar a conocer las medidas", dijo el Mandatario estatal.Insistió en que no se van a cerrar los destinos turísticos de Acapulco y Zihuatanejo."A los turistas les pedimos que nos ayuden a proteger a los nuestros, primero es la salud de los guerrerenses, sin olvidar que la gente también necesita de empleos", señaló.A su vez, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 38 personas fallecidas por Covid.Mencionó que desde el 2020, cuando empezó la pandemia, no se había presentado una cifra de 38 muertos en un lapso de 24 horas.En la tercera ola de Covid, tan solo en los primeros seis días de agosto han muerto 169 personas, dijo de la Peña Pintos.Durante jueves y viernes se han registrado 657 nuevos casos de Covid y el número de casos activos es de 4 mil 664.Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Ometepec y Chilapa son los municipios donde se registra el mayor número de enfermos por el virus.