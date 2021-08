Cambian usos de suelo para proyecto de lujo

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 17:38 hrs.

Con 12 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Vivienda aprobó el cambio de uso de suelo de tres predios ubicados en Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para desarrollar el proyecto de lujo Hotel Soho House que ocupará dos tercios de la manzana, esto pese a los señalamientos de la diputada panista Gabriela Salido Magos, quien asegura que afectará a vecinos.Además de las supuestas afectaciones, la diputada criticó que en tan solo dos meses de que el particular presentó el proyecto las secretarías de Movilidad (Semovi), Gestión de Riesgos, Obras y Servicios (Sopse), Medio Ambiente (Sedema), Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la propia alcaldía hayan aprobado la solicitud."Un ciudadano común y corriente de la capital no podría tener la posibilidad de esa agilidad", señaló la legisladora."A estos desarrolladores les estamos dando un gran regalo y a los vecinos colindantes les estamos transformando la vida y no necesariamente para bien", agregó Magos, "pues no obtendrán de ninguna manera un servicio adicional".Los predios están ubicados en Abraham González #45, Versalles #28 y General Prin #45. El cambio de uso de suelo es para actividades de hospedaje, restaurant bar, zona de eventos, centro comercial, oficinas y galerías, destacó la legisladora.