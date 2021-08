Capitanes

Es directora de IBM Guadalajara, centro de desarrollo tecnológico que ha sido clave para impulsar al sector de tecnologías de la información en el País. Se trata de una de las industrias de mayor crecimiento en la pandemia. La firma cuenta con 350 mil empleados a nivel global que atienden a clientes en 170 países.







Otros casos difíciles



La Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa María Alcalde, salió bien librada de la consulta para legitimar el contrato colectivo de General Motors en Silao, en la que el perdedor fue el sindicato "Miguel Trujillo López", cuyo secretario general es Tereso Medina.



Es previsible que se dé por cumplido el plan de remediación diseñado para resolver la queja laboral que presentó Estados Unidos en este caso, uno de los más observados y que sin duda sentará precedentes para otros.



Y ya se prevé que vengan más procesos complicados. La lista la encabeza la resolución del asunto de la planta de Tridonex, en Matamoros, en la que al parecer hubo un acuerdo entre empresa y el Gobierno de Estados Unidos, sin intervención del Gobierno mexicano.



Cada vez son más las voces que advierten que hay un exceso de protagonismo de los sindicatos estadounidenses en la política laboral del País y tocará a las autoridades mexicanas mostrar más autonomía, pese a que la presión es fuerte en el marco del T-MEC.



La propia Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, considera que en materia laboral México cedió más de lo que debería en el Tratado.



Quizá la fuerte injerencia de los sindicatos estadounidenses sea ya la prueba de que la puerta quedó demasiado abierta.







Despegue retrasado



La degradación de categoría aérea de México tiene muy ocupada a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que encabeza Carlos Rodríguez, al punto de que algunos trámites con el organismo han sufrido demoras.



Entre ellos están los necesarios para liberar los permisos a la nueva aerolínea regional VLU que operará en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), que dirige Luis Federico Bertrand.



VLU es parte de Grupo TUM, de Marco Salazar, y su plan es arrancar con 11 ó 12 rutas hacia destinos como Culiacán, Mérida y Villahermosa.



La empresa pretendía iniciar operaciones en abril, pero el proceso se retrasó, inicialmente por complicaciones de la pandemia.



Luego en mayo vino la rebaja a la calificación de México en seguridad aérea y recuperar la categoría se convirtió en la máxima prioridad de las autoridades aeronáuticas, por lo que este asunto quedó en pausa.



Hasta ahora el retraso es de poco más de tres meses para VLU. La buena noticia es que ya están en los últimos trámites y se estima que tenga autorización para vuelos de demostración a partir de septiembre.



De lograrlo arrancaría con los vuelos comerciales en octubre, un gran alivio para la terminal de Toluca, que actualmente no tiene vuelos de este tipo.







Mes clave



Septiembre será el mes clave para las Confederaciones del sector privado, pues se elegirán a los nuevos presidentes.



La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, que ahora dirige José Manuel Campos, llevará a cabo una asamblea el 9 de septiembre, para elegir a su sucesor entre tres candidatos: Enrique Octavio García, Héctor Tejada Shaar y Juan Carlos Pérez Góngora.



En el proceso electoral, al interior de la Confederación se están dando con todo y ha salido raspada la actual administración por un presunto mal manejo de recursos, que por cierto han negado.



Por otro lado, en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, que dirige Francisco Cervantes, se elegirá a un nuevo presidente el 24 de septiembre. Suenan cinco nombres en la contienda: José Abugaber, de la Cámara de Calzado en Guanajuato; Alejandro Malagón, de la Cámara de Conservas Alimenticias; Netzahualcóyotl Salvatierra, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Ramón Beltrán, de la Cámara del Aluminio, y Enoch Castellanos, quien dirige Canacintra.



En este caso también ha habido desencuentros debido a que acusaron a la administración de Cervantes de ser excluyente y violentar la Ley de Cámaras por exigir requisitos de más para elegir al nuevo presidente.







Automatización inteligente



La startup Pulsar, liderada por los chilenos Matías Castillo, Juan Cristóbal Ruiz-Tagle y Cristian Bartolomé, cerró una ronda de financiamiento semilla de 3.6 millones de dólares con la que buscan ofrecer un sistema de monitoreo automatizado a plantas en México y Estados Unidos mediante inteligencia artificial e internet de las cosas.



En la ronda participaron el fondo mexicano VC Jaguar Ventures, Picus Capital, Kayyak Ventures, el fondo Stanford 20|20 y Global Founders Capital, que ha invertido en empresas como Facebook, LinkedIn, Slack, Revolut.



La meta de la startup es ayudar a que cualquier fábrica pueda tener acceso a un control de procesos automatizado y en tiempo real de su maquinaria.



La oferta combina la automatización industrial, robótica e inteligencia artificial, con la creación de sensores inteligentes que emplean algoritmos de aprendizaje automático.



Pulsar ha recibido premios del Stanford TomKat Center for Sustainable Energy y de la aceleradora StartX.







