'Centro Histórico no es foco de contagio de Covid'

02 min 30 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las concentraciones de personas en calles del Centro Histórico no significan un foco de contagio o representan un brote de Covid-19, aseguró Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH).La funcionaria señala que al igual que en el resto de la Capital, cuando se han registrado los llamados "picos" de la pandemia, en la zona se han reportado aumentos, pero no de una forma alarmante."El comportamiento de la pandemia en el Centro Histórico nunca ha sido un foco de contagio masivo como en su momento sí sucedió con la Central de Abastos e Iztapalapa", dijo."Es muy importante ya romper ese paradigma de que como hay mucha gente es igual a contagios".La razón de que no represente una alerta máxima, señala, es que se han mantenido las verificaciones permanentes de medidas de prevención en negocios establecidos y que han aumentado las mismas entre el comercio ambulante.Además, destaca, las autoridades de salud indican que las posibilidades de contagio son menores cuando la gente se encuentra al aire libre y usando cubrebocas de forma correcta y permanente."El Centro Histórico tiene un comportamiento igual al de la ciudad, pero realmente no es un foco de contagio y nosotros después de toda esta medición que hemos hecho, se lo atribuimos a que la mayor parte de las actividades las hacen al aire libre, sí gran parte de la gente usa cubrebocas, los negocios 100 por ciento."Hemos hecho las cosas con medición todo el tiempo y si la evidencia nos está mostrando otra cosa, yo creo que sí hay que dejar respirar al Centro y darle la oportunidad de que se reactive", abunda.Según cifras oficiales de la ACH, el peor escenario para el Centro Histórico se registró en enero de 2021, del 17 al día 23, cuando se reportaron 23 muertes, la cifra más alta de toda la contingencia para la zona.En tanto, añade el reporte oficial de la ACH, del 30 de abril 2020 al 11 de agosto de 2021 se registraron mil 563 incidentes con probables casos COVID-19: fueron 904 médicos, enfermos o probables casos de Covid traslados en ambulancia, así como 347 enfermos probables trasladado por sus medios y 311 muertes por probable Covid.En el Centro Histórico se registran 26 mil 847 unidades económicas y 200 mil empleos formales. Según las mediciones, un 98 por ciento de las personas que concurren en el área usan cubrebocas, 97 por ciento respeta aforos y 78 por ciento la toma de temperatura.Este lunes, representantes de comerciantes de la zona informarán sus medidas para promover las visitas.