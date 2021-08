Chivas toca fondo

Francisco Javier González

en REFORMA

2 min 30 seg

Algo grave sucederá en el Guadalajara cuando en los momentos de mayor crisis sus jugadores más experimentados ven el partido desde la banca.



Uno se tiene que preguntar si en el desastre de anoche en el Akron, gente como Hiram Mier, Jesús Molina u Oribe Peralta no hubieran podido aportar, por lo menos, un poco de colmillo para que el León no les pasara por encima.



Víctor Manuel Vucetich sabe mucho y además conoce el día a día del club que dirige, pero está claro que la desesperación ya hizo presa del Guadalajara, que parece acomodarse sin remedio en los lugares más intrascendentes de la tabla.



El estadio de las Chivas sufre lo indecible con su equipo porque gana partidos ahí cada viernes de cuaresma.



Sólo por tomar la muestra de la actual campaña, ya jugó tres de ellos ahí, de los que perdió dos y rescató el otro contra Bravos de Juárez en el último minuto para conseguir al menos el empate.



Pese a un inicio prometedor con un par de llegadas que exigieron a Rodolfo Cota, las Chivas se fueron desdibujando cada vez más en el partido y terminaron utilizando jugadores fuera de la posición que dominan, descomponiendo aún más la fisonomía del equipo. Normal fue que los feligreses de la tribuna apretara tras resistir la tremenda lluvia a cambio de festejar algo.



Aunque no es cierto que el cliente siempre tenga la razón, es el que manda y no puede pasar inadvertido este nuevo divorcio que está generando el chiverío.



La directiva y el cuerpo técnico saben que no están ofreciendo nada importante, que están por acumular otro torneo intolerable y que necesitan una reacción inmediata para tratar de volver al camino hace tanto extraviado.



Ni sus cuatro jugadores olímpicos, homenajeados antes del duelo, fueron capaces de ofrecer un aire distinto.



Beltrán, Angulo, Alexis y Antuna fueron incapaces de hacerse sentir porque lo que debe apoyar el talento individual es la idea colectiva, y porque el León, del otro lado de la moneda, juega cada día mejor y ya ligó cinco triunfos al hilo si incluimos el de seis goles en Concacaf.



Hay camisetas que no merecen ser zarandeadas por el rival y eso está sucediendo con dos de las más preciadas: la de Chivas y la de Pumas.



Cualquier equipo puede perder, tener una mala racha, hasta recibir una goleada de vez en vez.



Pero cuando los que más saben de manejar crisis están en la banca en el primer caso o los refuerzos son quienes la ocupan en el segundo, la alarma se prende y exige una reacción.



Qué noches tan largas se están pasando en Zapopan y en el Pedregal.



El torneo lamenta que dos de sus protagonistas sean hoy sólo extras en la película del futbol mexicano.



Si no fuera por su historia, sus papeles serían totalmente prescindibles.





Twitter: @FJG_TD











C.P. por la Universidad La Salle. Ingresó a los medios a los 14 años. Trabajó en radio y en 1985 ingresó a Imevisión, hoy TV Azteca, donde permaneció 16 años. Ha ocupado, entre otros cargos, la Jefatura de Deportes de TV UNAM, de Noticiarios Deportivos de Imevisión, la Gerencia de Deportes de Grupo Acir y, actualmente, las direcciones de contenidos de Estadio W y de Estadio W para la cadena SKY. Ha cubierto 7 Mundiales de fútbol y 4 Olimpiadas.