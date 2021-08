Chocan diputados por uso de suelo en Granadas

Diputados de la Ciudad de México chocaron por la iniciativa, que finalmente fue aprobada, para cambiar el uso de suelo del predio donde se edifica un desarrollo de vivienda y oficinas en la Alcaldía Miguel Hidalgo.La iniciativa para permitir que en el predio ubicado en Río San Joaquín 498, Colonia Ampliación Granada, se presten servicios de hospedaje fue presentada por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.Según se indicó, la petición ciudadana fue recibida el 12 de marzo de 2021. Legisladores de Morena la aplaudieron y los de Oposición votaron en contra."El objetivo (...) es a efecto de proporcionar en la zona de un servicio de hospedaje del tipo clase Ejecutiva, el cual es requerido por los nuevos desarrollos corporativos y público en general en el área de estudio", justificó la comisión.Gabriela Salido, diputada del PAN, reclamó que se trata del mismo predio que ya había solicitado una modificación de uso de suelo, la cual se aprobó.La legisladora cuestionó que cambios al uso de suelo como éste han dejado al margen a los habitantes aledaños.Su compañera del blanquiazul América Rangel ironizó al realizar un reconocimiento destacado a la mayoría parlamentaria por el perfeccionamiento que dijo, han logrado para saquear."Han perfeccionado la técnica del saqueo y solapamiento gubernamental. Para nosotros no era ni sorpresivo ni extraño saber que esta Administración estaba condenada al fracaso en el ejercicio de Gobierno, sobre todo cuando las decisiones se toman con resentimiento y afán de desquite, cuando las políticas públicas se diseñan e implementan sin la pericia ni el conocimiento para llevarlas a cabo", dijo.Rangel consideró que la gobernanza se basa en la adulación y alabanza para, enfatizó, no incomodar al líder de las irrebatibles ocurrencias."Apresurar la aprobación de un cambio del uso de suelo como el que estamos discutiendo, faltando menos de tres semanas para que concluya la actual legislatura, sólo para aprovechar una mayoría numérica que en un mes ya no tendrán, resulta abusivo y vergonzoso", indicó.Con 43 votos a favor y 8 en contra se autorizó la modificación.