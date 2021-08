Christina Ricci disfruta de la maternidad por segunda vez

04 min 00 seg

El País Internacional

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"La vida sigue mejorando", asegura Christina Ricci Con ese escueto pero positivo mensaje, acompañado de la fotografía de un ultrasonido, la actriz, de 41 años y quien saltó a la fama cuando tenía 11 por su rol de Merlina en Los Locos Addams , anunció en Instagram que espera su segundo hijo.En la publicación etiquetó al padre, el peluquero y estilista Mark Hampton, con quien mantiene una relación y que hizo lo mismo en su perfil utilizando el mensaje de Ricci.La noticia llega apenas unos meses después de que la protagonista de La Leyenda del Jinete sin Cabeza consiguiera una orden de alejamiento contra su ex marido, James Heerdegen, tras haberlo denunciado por maltrato físico y psíquico.Hace un año, en julio de 2020, Ricci, quien durante un tiempo vivió en Brooklyn alejada de los focos de Hollywood, solicitó el divorcio de Heerdegen después de meses de confinamiento en el hogar, en los que, según TMZ, el productor agredió en varias ocasiones a la artista.Según el portal, la actriz aseguró que desde que comenzó el encierro a causa de la pandemia se sintió "atrapada en casa con un maltratador violento". Ricci afirmó que fue atacada por su entonces esposo en dos ocasiones durante junio de 2020 y que él intentó evitar que llamase al teléfono de emergencias después de una discusión.En una de las agresiones, según el informe, Heerdegen, con quien se casó en 2013, le escupió y le arrojó un café y una silla en presencia del hijo de ambos, quien entonces tenía 6 años. Ella llegó incluso a asegurar que había temido por su vida.Tras varios meses de batalla judicial, el pasado enero consiguió finalmente la orden de alejamiento, impidiendo que su ex marido pueda acercarse a ella a menos de 100 metros. Heerdegen también solicitó la misma medida contra Ricci, pero le fue denegada.Además, desde el pasado abril ella también tiene la custodia total de Freddie, su primogénito, aunque, tal y como publicó entonces Page Six, el acuerdo incluye la posibilidad de que el padre visite al menor bajo supervisión en Vancouver, así como en videollamadas de 15 minutos tres veces cada semana.Hace tan sólo unos días Ricci compartía en la red social una imagen de Hampton en la que le felicitaba por su cumpleaños con un mensaje de cariño, asegurando que es su "persona favorita, responsable de todas las cosas mágicas y buenas"."Te amo. Este próximo año va a ser el mejor hasta ahora", aseguraba, conocedora ya entonces de su embarazo.Hampton ha desarrollado su carrera desde hace años en el mundo de la moda y la mayoría de las imágenes que comparte en su perfil son sobre sus proyectos profesionales, entre los que se incluyen trabajos para marcas como Hugo Boss y revistas como Luxury y Vogue.En la actualidad, la pareja reside en Vancouver, Canadá, donde también se ubica el centro médico en el que fue realizada la ecografía que ambos han mostrado en sus redes, el BC Women's Hospital, especializado en la salud de la mujeres y los recién nacidos.El personaje de niña gótica encatapultó a Ricci al estrellato y desde muy joven compartió la pantalla grande con figuras como Demi Moore, Melanie Griffith y Anjelica Huston.Pronto le llegó también uno de sus primeros papeles protagonistas, en 1995, con, y en 1999 fue elegida por Tim Burton para, convirtiéndose en un icono de los 90. De la fama dio un paso atrás en su exposición pública.Su carrera ha tenido altibajos, con la nominación en 1999 a los Globos de Oro pory la del Sindicato de Actores por su personaje en Las Crónicas de Lizzie Borden , pero durante mucho tiempo encarnó a la adolescente rara de Hollywood."¡La gente no dejaba de preguntarle cosas a una chica de 17 años! Yo no tenía nada valioso que decir. No había vivido nada todavía, ¡dejen de pedirme opiniones! No sabía qué responder, así que respondía algo desagradable", dijo una vez a The Guardian.