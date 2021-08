Circuito Interior

en REFORMA

ADEMÁS del cambio de color, algo que se va a notar como parte de la campaña de sincronización CDMX-Gobierno federal es que prácticamente ningún funcionario podrá resaltar un logro capitalino sin el consabido agradecimiento a la Presidencia de la República.



TAMBIÉN -¡extra, extra!-, la distribución de casa en casa de un periódico llamado Ciudad de Derechos, en el que se resumen obras y bondades de la Cuarta Transformación.





· · ·



CON LA LEY sobre Infancias Trans, sobra voluntad, pero nomás no ha habido actividad.



ORGANIZACIONES se quejan de que han pasado ya 19 meses y el dictamen que ya había sido aprobado en comisión sigue en la congeladora.



ESO SÍ, todo a quien se le pregunta -del Gobierno o de la fracción de Morena-, jura y perjura que hay interés para sacar el tema... ¡pero nunca dice cuándo piensan ponerle pies!





· · ·



VÁYANLE sumando un proceso a Mauricio Toledo, quien voló a Chile y ayer perdió el fuero.



CUENTAN que el ex legislador Alejandro Robles -quien tuvo que exiliarse en Canadá- ha esperado muchos años para poder iniciar procesos... y no precisamente "blanditos".





