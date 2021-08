Comienzan la transición en MH

Eduardo Cedillo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

César Garrido, el presidente del Equipo de Transición de Mauricio Tabe, confirmó que ya recibieron una primera tanda de información requisitada a la Administración de Abraham Borden.En este primer lote, confirmó el legislador, se les entregó la relación completa de los programas sociales, información del comercio en vía pública, sobre obra pública, relación del personal, de estructura, de base y honorarios."Para nosotros es muy importante, que eso no lo hemos recibido todavía y que es parte de las reuniones que tendremos las siguientes semanas, el estado en el que se encuentra el presupuesto", destacó.Sin embargo, confirmó que, por motivo de los cambios en los lineamientos para la instalación de las mesas de transición, no se les entregó toda la información solicitada; la Alcaldía argumentó asuntos legales y esta será revelada hasta el 1 de septiembre."La naturaleza de nuestra participación en la mesa política es, no nada más sentarnos a platicar o dialogar qué vamos a hacer en septiembre, sino, ir avanzando en el contenido de la información", aseguró.Para el legislador es vital poder conocer el estado presupuestal en el que se encuentra la Alcaldía para poder saber cuál es el que sostendrían en el último trimestre del año y realizar un plan de acción.El equipo de Tabe acordó diseñar y presentar, en la junta de la siguiente semana, la estructura y planeación del presupuesto para 2022 y, adelantó, ese será el tema de discusión principal en dicha reunión.