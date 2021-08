Confirma Cruz Azul a Otero; quiere dejar huella

01 min 00 seg

Félix Zapata

Hora de publicación: 11:58 hrs.

Cruz Azul hizo oficial hoy la contratación del venezolano Rómulo Otero, como refuerzo para el Torneo Grita México A21.El volante ya entrenó desde ayer en La Noria pero este día La Máquina lo anunció en sus redes sociales, destacando que es seleccionado por Venezuela.Otero estuvo en la última Copa América y llega proveniente del Atlético Mineiro.El mediocampista es el segundo refuerzo de los celestes, tras la incorporación de Luis Ángel "Quick" Mendoza.Otero cuenta con experiencia en varios países, pues tras brillar en el Caracas venezolano, estuvo una temporada con el Huachipato chileno; para luego recalar en el Atlético Mineiro, en 2016.Sólo que en la temporada 2020-21 militó con el Corinthians, antes de volver con el Atlético Mineiro, previo a su salida hacia La Máquina.Otero no estará disponible para el viernes cuando Cruz Azul visite al Necaxa, pero se espera pueda estar el sábado 14 de agosto, cuando el conjunto cementero reciba al Toluca.Rómulo Otero, refuerzo venezolano de Cruz Azul, aseguró que llega a La Máquina para hacer historia, aunque la presión sobre el club sea mayor tras haber conquistado por fin la Liga MX en el torneo pasado."Es un responsabilidad bastante grande pero bastante bonita también de encarar ese tipo de situaciones, me siento muy feliz, muy contento de estar en este gran club, espero que puedan salir las cosas de la mejor manera", explicó "El Escorpión" este jueves en video conferencia."Es el actual campeón y créeme que de mi parte estaré a disposición para hacer las cosas bien y poder salir campeón nuevamente, vengo bastante ilusionado por nuevos retos, nuevos sueños y la verdad, vengo para hacer historia".El mediocampista ofensivo que puede jugar por cualquiera de las bandas reconoció que físicamente no está al 100 por ciento pero se declara listo para ser parte de La Máquina que el miércoles visitará a Rayados por la ida de la Semifinal de la Concacaf Liga de Campeones."Después de Copa América, pasé un tiempo de vacaciones pero luego retomé los entrenamientos particulares con preparadores físicos y no estoy al 100 por ciento, obviamente, pero estoy bastante bien", apuntó."La documentación espero se pueda resolver lo más pronto posible y si se resuelve en estos días ya quedo a disposición del cuerpo técnico para el partido del miércoles".@FZapataCANCHA