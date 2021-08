Confirma FIA descalificación de Vettel en Hungría

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 16:51 hrs.

La Federación Internacional de Automovilismo volvió a confirmar la descalificación del alemán Sebastian Vettel del segundo lugar en el Gran Premio de Hungría.Después de la carrera en el circuito Hungaroring, los comisarios procedieron a la revisión de los autos, y al momento de inspeccionar el Aston Martin, no se obtuvo la muestra de un litro de combustible requerida.Vettel, que había finalizado en la segunda posición por detrás del francés Estaban Ocon, fue despojado de sus puntos y de su trofeo, por lo que al final el podio quedó completado por Lewis Hamilton de Mercedes y Carlos Sainz Jr. de Ferrari.Hoy, en videoconferencia, Otmar Szafnauer, Andrew Green y Andy Stevenson presentaron nueva evidencia ante la FIA para cambiar la decisión tomada hace una semana.Y aunque los directivos de Aston Martin presentaron pruebas sobre una falla en la bomba de combustible en el auto número 5, no fue significativa, ya que al final reafirmaron que efectivamente no se presentó la cantidad de combustible establecida."Aston Martin habría tenido para presentar hechos de que en realidad quedaba más de 1 litro de combustible. La explicación de por qué no se pudo cumplir este requisito no es relevante para la decisión de si se ha producido una infracción de la reglamentación", se puede leer en el comunicado publicado por la FIA.Szafnauer, director de Aston Martin, aseguró que el trabajo de Vettel en la pista fue excepcional, además de lamentar la postura de la FIA, que terminó perjudicando el resultado."Sebastian condujo de manera brillante en Hungría y nos complace haber tenido la oportunidad de mostrar nuevas pruebas significativas que descubrimos desde la carrera."Sentimos que la evidencia que presentamos era relevante y demostró a la FIA que debería haber sido reintegrado luego de su descalificación. Desafortunadamente, la FIA adoptó un punto de vista diferente y, a pesar de que la exactitud de nuestra nueva evidencia no fue cuestionada, la descalificación de Sebastian se ha confirmado sobre la base de que la nueva evidencia no se consideró 'relevante'. Eso es decepcionante, y ahora consideraremos nuestra posición con respecto al proceso de apelación completo", dijo Szafnauer.