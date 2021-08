Conoce a Gaby Mellado

LUCÍA MARTÍNEZ PEDERZINI

Hora de publicación: 15:49 hrs.

Aunque el ser actriz es, sin duda, la vocación de Gaby Mellado, a lo largo de los años ha descubierto algunas otras pasiones, como el baile y, desde hace tres años, el indoor cycling, del que, incluso, se convirtió en coach."De entrenadora llevo un año ocho meses y me encanta, es mi terapia y lo que más disfruto cuando no estoy grabando; además, me mantiene en forma, sana y cuerda", explicó la joven, quien se mudó a la Ciudad de México hace 15 años.Aunque los llamados y las largas horas de grabación hacen que muchas veces sea difícil para la veracruzana tomar o dar clases, les dedica cualquier momento que tiene libre, además de que siempre lleva un estilo de vida saludable."El mundo fit también tiene está de moda de un tiempo para acá, pero creo que es una ola a la que nos debemos de subir todos y aprovecharla, porque por muy dura que sea, sí te aporta buenos beneficios y, sobre todo, motiva", señaló.Tener amor propio y buena salud mental es igual de importante para la joven, quien siente que los estereotipos sobre cómo se debe ver una actriz se están rompiendo poco a poco."Antes sí era un tema de tienes que estar súper delgada y perfecta de la cara. Ahora, con estas nuevas iniciativas de 'ama tu cuerpo', que gracias a Dios también han salpicado mucho al medio del espectáculo, ya no hay tanto esa presión de tienes que estar delgada", compartió la interprete de Clara, en "La Desalmada".Aunque ella comenzó a participar en proyectos actorales desde muy chica, pues ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) a los 14 años, tuvo la suerte de siempre tener un apoyo muy fuerte en su familia, quien le ayudó a darse cuenta que lo más importante era su talento y no su imagen."Fue algo que nunca dudé, somos dos hermanas nada más y mi mamá siempre nos enseñó que teníamos que ser inteligentes, trabajadoras, seguras y, sobre todo, buenos seres humanos, que yo creo que eso es lo más importante que tiene que tener una persona", platicó.Meditar y saber rodearse de personas que la aman y quieren lo mejor para ella son otras de las herramientas que Gaby utiliza para lidiar con la incertidumbre de su profesión y que recomienda a quien quiere convertirse en actriz."Creo que viene mucho de casa y de hacer conciencia de quién te rodea y a quién escuchas. De pronto nos enseñan mucho de cuestión de dietas o alimentos, qué comer y qué no, pero nos nos han enseñado o se está enseñando tarde esta parte de cuidar lo que entra a tu cabeza y los pensamientos que llegan a surgir a partir de toda esta información que consumes", mencionó la originaria de Veracruz.