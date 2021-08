Considera Info reabrir recursos

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Instituto de Transparencia (Info) capitalino considera reabrir las 146 solicitudes de información que ha desechado por la pandemia, pero cuando el semáforo epidemiológico lo permita, informó en entrevista el comisionado presidente, Julio César Bonilla.REFORMA publicó el sábado que el Info ha desechado 146 solicitudes de información sólo por la gradualidad y suspensión de términos que han establecido órganos obligados, debido a la crisis sanitaria del Covid-19.Los órganos se han guiado por acuerdos de suspensiones de trámites que actualiza cada mes la Jefatura de Gobierno en la Gaceta capitalina."Tanto el sujeto obligado como nosotros estamos en amplitud, una vez aperturados los plazos, para que la información solicitada sea entregada."Es decir, esas solicitudes no se van al archivo, se volverá a interpretar el recurso de revisión (de las 146). La solicitud queda vigente", dijo Bonilla.Si la petición cumple con lo establecido por la Ley de Transparencia, se entregará la información solicitada, aseguró Bonilla. Sin embargo, reconoció que no hay fecha para que esto ocurra."Seguimos en semáforo naranja, la contingencia está todavía allá afuera y sabemos cuáles han sido las lamentables cifras."Pero quedan a salvo los derechos del ciudadano y la obligación por parte del sujeto obligado para dar respuesta", afirmó.La decisión de desechar los recursos, agregó, es más que nada para dar el mensaje de que, por el momento y por la tercera ola, los órganos obligados tienen suspensiones que no implican que no estén respondiendo, sólo tardan más de lo normal."Solamente nos estamos sujetando a los procesos, periodos y plazos establecidos por los sujetos obligados", insistió.El comisionado agregó que, desde el inicio de la pandemia en la CDMX, el InfoDF ha respondido siete de cada 10 solicitudes de información."A partir del 23 de marzo de 2020 y hasta el 15 de agosto de 2021 se han registrado un total de 144 mil 347 solicitudes de información, de las cuales se han respondido ya 109 mil 174."Se han dado asesorías técnicas y especializas, así como acompañamiento a los sujetos obligados y a la misma ciudadanía intensificando el trabajo en solicitudes que no se han respondido", explicó Bonilla.El comisionado consideró que estas cifras, sumadas a la futura re apertura de los recursos de revisión, prueban que en la Capital se garantiza el derecho a la información y a la protección de datos personales, la principal tarea del órgano autónomo que preside.