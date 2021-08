Consolida Havas Group su misión

02 min 30 seg

Especial

Hora de publicación: 10:45 hrs.

Continuar desarrollando el plan estratégico de Havas, principalmente en lo que se refiere a la construcción de experiencias significativas para clientes y marcas, será el marco en el que trabajará el recién nombrado CEO de Havas Group México, Juan Francisco Diez.El alto directivo asumió su nuevo rol la semana pasada, después de casi un año en el que lideró el grupo en México Jorge Percovich, CEO de Havas para América Latina, al que reportará. Juan Francisco antes fue CEO de IPG Mediabrands México.En entrevista con Campañas, Diez señaló que su integración a Havas tiene un atractivo particular al ser un grupo que cobija bajo un mismo techo agencias de medios, como Havas Media y Arena, y creativas, en el caso de HOY, así como la consultora de tecnología Intellignos.Además, le llamó la atención la estrecha relación de Havas con sus clientes y la alta satisfacción que estos muestran, así como las herramientas con que cuentan y su proceso estratégico que calificó de clase mundial. Todo ello, dijo Diez, le permitirá desarrollar una agenda de crecimiento muy ambiciosa para los años venideros.El nuevo CEO también refirió que más de 77 por ciento de las marcas podrían desaparecer y los consumidores no las extrañarían, por eso es muy importante construir marcas con propósito. De ahí la importancia de la implementación que llevan a cabo de nuevos procesos que permitan que las marcas de sus clientes construyan experiencias significativas de cara a sus consumidores, de acuerdo a la propuesta de Havas: "Meaningful Brands".La diferencia que hacen en el mercado la sustenta ser parte de Vivendi, que señaló es líder global en cultura, entretenimiento, medios y comunicación, lo que les da acceso a discográficas, productoras, compañías de videojuegos y plataformas de tecnología, y se traduce en una oferta sin par en el mercado.Entre las acciones a emprender, mencionó, está acelerar su práctica de e-commerce y consultoría tecnológica. En tanto, sus estrategias se fundamentarán en evidencias concretas de resultados crecientes para sus clientes.El mundo, continuó, va hacia lo digital, sin embargo, considera que la televisión aún es el vehículo más ágil y costo-eficiente para llegar a un gran número de personas. En sus estrategias también contempla el uso de otros medios tradicionales de acuerdo con su función específica para los objetivos de comunicación de cada marca.Juan Francisco afirmó que su filosofía en el desarrollo de la publicidad no solo se cimenta en las estrategias, metodologías, procesos y herramientas, sino que además la clave, muchas veces olvidada, es el talento, por lo que siempre su misión ha sido desarrollar los mejores lugares para trabajar, poniendo a la gente por sobre todas las cosas.En México, enfatizó, encontró un equipo muy completo, sólido y muy profesional. Finalmente mencionó que en breve inaugurarán nuevas instalaciones donde se concentrarán todas sus agencias.