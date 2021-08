Cortan hierba para saldar infracciones viales

04 min 00 seg

Álex Castillo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Formados en fila, 26 infractores de los límites de velocidad de la CDMX esperan para realizar Trabajo Comunitario en el Parque Ecológico Xochimilco.Se anotaron para descontar dos, cuatro y hasta seis horas de las que tienen acumuladas en el sistema de Fotocívicas.En la entrada ubicada en el estacionamiento, entregan sus papeles (confirmación de cita, copia de su INE y su tarjeta de circulación) al personal del Juzgado Cívico itinerante que verificará que cumplan.A las 8:05 les dan acceso y caminan hasta las oficinas del parque en donde son divididos en tres grupos dependiendo de las horas que estarán trabajando en cortar maleza.A uno de los infractores le toca una cuadrilla integrada por una mujer y cinco hombres quienes, encabezados por un trabajador del Parque, estarán encargados de desyerbar la zona del Cactáreo en donde se ha comenzado a formar una colección de cactáceas que posteriormente será clasificada y etiquetada para que visitantes del lugar las conozcan por nombre.Una carretilla naranja cargada con azadones, trinches y escobas va por delante llevada por el empleado que está adscrito a la Comisión de Recursos Naturales (Corena), quien también trabaja haciendo brechas cortafuegos para evitar los incendios forestales y ahora hace base en el Parque en donde se encarga de pastorear a los infractores y mantener las hierbas malas fuera de los espacios recreativos.Al llegar al cactáreo, toma un azadón y pone la muestra de lo que hay que hacer: arrancar todas las plantas que no sean pasto y entre las cuales hay desde ortigas hasta verdolagas y quelites que se aferran a la tierra y a las rocas rojas y volcánicas que forman las islas donde están plantadas las cactáceas, algunas de ellas, explica, con altos precios de hasta 3 mil pesos cada ejemplar.Comienza el trabajo que, para tres de los asistentes será de cuatro horas seguidas y para los tres restantes será de seis horas. El empleado de Corena los organiza y les indica por dónde comenzar.A los cinco minutos, los azadones comienzan a ponerse pesados en las manos de los infractores; uno de ellos prefiere dejarlo a un lado y comenzar a arrancar las matas con las manos. Es entonces cuando todos entienden por qué en su confirmación de cita se les sugería llevar ropa cómoda, gorra o sombrero, guantes, botas de trabajo y agua para beber.El tiempo corre despacio y en silencio hasta que, poco a poco, los conductores sancionados comienzan a hablar y a comentar sus casos, explican por qué están ahí y todos reconocen sus faltas viales. En esa cuadrilla no hay inocentes.Mientras trabajan y platican el tiempo parece acelerarse y cuando llenan la primera carretilla de yerbajos, les entra un segundo aire al ver que su labor manual comienza a notarse. Otro episodio de silencio y trabajo concentrado y más avances que se van notando pues, junto al camino de adoquines que lleva a la zona de las cactáceas, el montón verde se va haciendo más alto y más ancho.Son ya las 10:00 de la mañana y el encargado de la cuadrilla les dice a sus pupilos que van muy bien y que es momento de detenerse para beber agua y, los que traigan lunch, pueden comerlo.Pasan 10 minutos y comienza la segunda parte del jornal justo cuando el sol que había estado tapado por las nubes comienza a asomarse.Llega un ingeniero que es el encargado de la zona de cactáceas y reconoce el avance del grupo de improvisados jardineros y, aprovechando que lo están haciendo bien, pide que entren a una zona en la que aún hay pocas plantas, pero que está llena de hierbas más grandes, casi de 80 centímetros de alto.A eso dedican las próximas dos horas mientras, ya más distendidos, comienzan a bromear sobre el trabajo, sobre las fotocívicas y sobre los medicamentos para el dolor que tomarán cuando regresen a casa por la tarde.Dan las 12:00 y los primeros tres infractores que ya cumplieron con sus cuatro horas de trabajo se despiden de sus compañeros de ocasión y de su sensei de cuadrilla.Solamente resta regresar a las oficinas en donde firmarán el acuse de recibo y recibirán las constancias de que su deuda con la CDMX está pagada... al menos parcialmente.Al salir, uno de los compañeros le dice al otro: "cuídese, jefe... y ya no corra".