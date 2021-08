Defienden el trabajo artesanal

03 min 30 seg

Erika P. Bucio

Hora de publicación: 17:38 hrs.

En un esfuerzo por frenar los casos de apropiación cultural indebida por las marcas de moda, la Secretaría de Cultura (SC) generó Original.Un espacio de encuentro de exponentes de la artesanía con empresas para trabajar de "manera justa y ética" con las comunidades.Se trata de un encuentro que se realizará del 18 al 21 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos y de manera virtual.El evento, que se propone como anual, contará con pasarela para mostrar el trabajo original e inédito de los nuevos diseñadores, maestros artesanos y marcas que colaboran de manera "justa y ética" con las comunidades, un salón de negocios para las reuniones comerciales entre las marcas, los maestros artesanos y representantes de comunidades.En dos casas de Los Pinos habrá espacios de exhibición y venta con productos de arte utilitario, cerámica, accesorios, mobiliario y textiles, que permanecerán abiertos al público hasta buena parte de diciembre.Contempla además foros de reflexión y debate.Una iniciativa que involucra a las comunidades y a un comité asesor conformado por artesanos, promotores, diseñadores como Carmen Vázquez, Juana Pérez Pascual, Marta Turok, Remigio Mestas, Carmen Rion y Ana Terán, entre otros.El comité asesor estableció parámetros para seleccionar a los participantes y trabajó en la creación de una guía de buenas prácticas y decálogo para quienes participen en Original.Participarán maestros artesanos de todas las entidades del país en esta primera edición.El proyecto fue presentado en Tlaxcala, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en su discurso, Alejandra Frausto, titular de la SC, aludió a los casos en que marcas de extrañamiento como Louis Vuitton, Zara, Isabel Marant y Carolina Herrera se han apropiado de diseños de los pueblos originarios para sus prendas."Ésta es una plataforma, un laboratorio para generar las mejores prácticas y estamos siendo acompañados por Naciones Unidos, por UNESCO, porque puede convertirse este observatorio y sistema interinstitucional que podamos exportar, no somos el único país que sufre ni de plagio ni de apropiación cultural, pero somos pioneros en esta política pública", dijo la funcionaria, acompañada por maestros artesanos.De acuerdo con Marina Núñez Bespalova, Subsecretaria de Desarrollo Cultural, Original presentará el trabajo de 350 artesanos, desfile de 50 diseñadores tradicionales y nuevos diseñadores, además de venta directa de 68 maestros acompañados de una buena representatividad de sus comunidades.En total, 468 maestros artesanos expondrán su trabajo durante Original y en los espacios de comercialización se mostrarán las creaciones de otros miembros de sus comunidades lo que según la SC y en un primer cálculo, eleva la cifra a casi tres mil artesanos en Los Pinos.Núñez Bespalova dijo que el primer contacto con las marcas fue con aquellas a las que la SC dirigió cartas por apropiación cultural y "varias de ellas están confirmando su presencia" y no solo asistirán a Original sino que se está preparando una agenda de trabajo con las comunidades."No se trata de que las comunidades creadoras de México sean mano de obra, no se trata de que solamente tomen sus elementos y los reproduzcan, esta es una invitación a intentar otra manera de colaborar digna y ética", agregó Frausto.Aunque la titular de la SC reconoció la dificultad de contar con un censo fiable del número de artesanos en el País.A esta iniciativa, la SC destinará 27 millones de pesos.Mardonio Carballo, Director General de Culturas Populares de la SC, informó que trabaja en un observatorio guiado por un consejo asesor, que buscará puntos de conciliación en casos de apropiación cultural y premiará a empresas con buenas prácticas.