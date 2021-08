Critica Trump a selección femenil de futbol de EU

Para Trump, no respetar el himno de Estados Unidos fue la causa por la que no ganó el oro el equipo femenil, bicampeona del mundo en 2015 y 2019. Foto: AP

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 14:51 hrs.

Donald Trump volvió a su estilo.El ex presidente estadounidense criticó a las futbolistas de Estados Unidos , lideradas según él por maniacas de izquierda, por perderse el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio, atacando particularmente a la estrella Megan Rapinoe."La mujer de pelo color morado (Megan Rapinoe) jugó terriblemente. Pasa mucho tiempo pensando en la política izquierdista radical en lugar de hacer bien su trabajo", estableció Trump en un comunicado.El tema principal vuelve a hacer la crítica de Trump a los deportistas que, dice, no respetan el himno de los Estados Unidos ya que no se levantan cuando se entona. Incluso refirió que por ello perdieron la medalla de oro.Estados Unidos fue bronce en Tokio 2020 al vencer 4-3 a Australia, juego donde Rapinoe logró doblete. Canadá fue oro, mientras que Suecia la plata."Todo lo que es 'woke' va mal y nuestro equipo de futbol ciertamente ha ido mal", estableció el ex presidente.El termino "woke" se usa para deportistas que no están de acuerdo con el sistema y la injusticia racial en Estados Unidos.