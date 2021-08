Critican nombramiento de Lozano

Tras la baja de Jorge F. Hernández como Agregado Cultural de la Embajada de México en España, en medio de una polémica que apuntaba a razones de censura, según indicó el propio exfuncionario, el anuncio del relevo en el puesto, la también escritora Brenda Lozano, no apaga la controversia y abre un nuevo frente.Lozano, como puede constatarse en su cuenta de Twitter, ha sido crítica al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien incluso se ha mofado, lo cual no perdonan voces afines al Mandatario."No puede menos que indignarnos que se designe para un cargo tan representativo a alguien que ha insultado soez y sistemáticamente al nuevo Gobierno, a su titular, a su esposa", escribió ayer el historiador Pedro Salmerón.O el activista Antonio Attolini, férreo defensor de la "4T", quien en Twitter deslizó que incluso él mismo era mejor carta dada su lealtad al régimen: "Uno no está poniendo 'el pecho a las balas' en la calle para que termine una renegada representando al Gobierno de México en el exterior".La actriz Blanca Salces se sumó a ellos."Qué vergüenza que después de aceptar un trabajo todo mundo se entere de que antes de ser contratada te las pasabas atacando y burlándote de tu nuevo jefe en tus redes sociales. Y qué tonto se debe sentir tu nuevo jefe al firmar tu cheque después de enterarse", escribió Salces.En redes sociales, los usuarios compartieron memes que realizó Lozano con López Obrador como protagonista."Mejor que rifen al Presidente", escribió en octubre de 2020, ante la rifa del avión presidencial.Asimismo, también criticó a López Obrador y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por sus respuestas ante las manifestaciones de mujeres en contra de la violencia machista.Por otro lado, hubo colegas que celebraron el nombramiento de la escritora, entre ellos Valeria Luiselli. "Muy contenta de que esta brillante mujer sea nuestra agregada cultural en España. ¡Felicidades, @heraclesmigato, y viento en popa!", tuiteó.Mientras la artista visual Malú Huacuja también le expresó su apoyo en la misma red social, sin dejar de recriminar el linchamiento en redes de los simpatizantes del Presidente: "Morenistas furiosos de que #BrendaLozano sea elegida para sustituir al agregado cultural, pues sólo reconocen la incondicionalidad y sumisión como valor de cambio".Además, el propio antecesor de Lozano, Hernández, le extendió sus felicitaciones y le deseó éxito. "Heredas un equipo ejemplar", le expresó en Twitter.Con información de César Martínez