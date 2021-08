¿Cuál sería la sanción para Checo si cambia de motor?

02 min 00 seg

Marco Arellano

Hora de publicación: 15:35 hrs.

Sergio Pérez buscaba un buen Gran Premio de Hungría para tener unas buenas vacaciones y aunque el resultado no fue el esperado, tendrá que disfrutar estas 3 semanas porque se le vendrá la gran prueba de fuego.Para nadie es un secreto que la tarea aún pendiente del piloto mexicano con Red Bull han sido las sesiones de clasificación y ante el inminente cambio de motor en su RB16B, Pérez sería sancionado con posiciones en la parrilla de salida para el Gran Premio de Bélgica, ya que por reglamento sólo se pueden usar tres motores por temporada.Las penalizaciones sobre las infracciones al reglamento técnico, cambio de motores, de suspensiones, entre otros, ya están preestablecidos y son de 10 lugares por cambio de motor.Esto quiere decir que Checo deberá entregar la mayor progresión que haya mostrado en la qualy desde su llegada a Milton Keynes.En otras palabras, el tapatío deberá clasificar en primero o segundo para arrancar en Spa-Francorchamps desde los lugares 11 o 12 y, además, realizar una remontada para junto a Max Verstappen sumar la mayor cantidad de puntos para que Mercedes no se separe más en el campeonato de Constructores.Aunque todo pareciera perdido, todavía queda una posibilidad para sortear esa penalización.Si a Red Bull no le queda de otra más que cambiar de motor, pero quiere evitar la sanción, puede optar por usar uno viejo, como por ejemplo, con el que corrió a inicio de temporada, pero eso se decidirá una vez que tenga las evaluaciones que Honda le hará a la unidad de potencia en Sakura.La Fórmula Uno entró en su etapa de vacaciones y tendrá un receso de tres semanas, regresando a las pistas el fin de semana del 27 al 29 de agosto en Spa-Francorchamps, para el Gran Premio de Bélgica.