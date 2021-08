Cuentan Pochettino y el PSG con Mbappé

El delantero Kylian Mbappé vive "tranquilamente" los rumores sobre su futuro en el París Saint Germain, aseguró este jueves su entrenador Mauricio Pochettino, repitiendo que contaba con él esta temporada."Como ya dije, Kylian es nuestro jugador. No veo que no esté con nosotros esta temporada", dijo el técnico argentino, en la previa del partido de Ligue 1 ante el Brest.El futuro del internacional francés es objeto de intensas especulaciones, ya que su contrato expira en junio de 2022.Las negociaciones que hay entre Mbappé y los dirigentes parisinos, que quieren renovar al jugador, mantienen la hipótesis de una salida del galo antes del cierre del "mercato", el 31 de agosto.El Real Madrid estaría dispuesto a ficharlo, según la prensa.El jueves por la mañana, los diarios deportivos españoles Marca y AS dedicaron sus portadas al delantero. "El Madrid no se rinde", asegura el último."Es un período (el mercado de fichajes) que me tomo con humor. Es parte del futbol. Se dicen muchas cosas. Lo más importante es que Kylian lo vive tranquilamente", explicó Pochettino."Mis conversaciones con él son de carácter futbolístico. Aunque no renueve, sigue siendo jugador del PSG. Estoy contento con él, y creo que él lo está con nosotros".Mauricio Pochettino dijo que ya se contempla si Lionel Messi es convocado para el juego ante el Brest, lo que sería un paso importante para el debut del argentino con el PSG."Estamos analizando si está con el grupo o no, luego daremos la lista. Lo que aporta todo el mundo lo sabe, así que todo es positivo, hay un gran ambiente y él se ha adaptado muy bien y muy rápido", expuso.