Cuestiona Döring a Fiscalía por Toledo

Selene Velasco

Hora de publicación: 11:44 hrs.

Un día después de que se determinó el retiro del fuero para Mauricio Toledo, legislador separado, para que sea investigado penalmente, Federico Döring, diputado del PAN, cuestionó a la Fiscalía al respecto.El panista cuestionó a la titular Ernestina Godoy y a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, el no haber emitido una alerta migratoria en el caso de Toledo, que viajó a Chile antes de que se judicializara la denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito, como sí se hizo con el también legislador separado Saúl Huerta."Que extraño que las fiscalías carnales sí hayan dado aviso oportuno como fue también con Francisco Javier García Cabeza de Vaca", dijo.Döring consideró que los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador tiene a "sus consentidos" y hay tratos preferenciales en la justicia con Morena."Se tardaron en desaforar, le dieron tiempo a los presuntos culpables para establecer estrategias jurídicas o huir, esperemos no ver a Huerta esperando en su casa de Puebla a que vayan a detenerlo", abundó el panista.En tanto, cuestionó también a la fiscal sobre las investigaciones del desplome en la Línea 12 del Metro, por el que murieron 26 personas y más de 100 resultaron heridas."Florencia Serranía (ex titular del Metro) puede irse del país, ¿Qué espera Godoy para imputar las sanciones penales contra ella o su equipo más cercano?, lo mismo para la era Ebrard y Mario Delgado", agregó.