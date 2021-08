Cuestiona Sheinbaum al INE, al Congreso y al TEPJF

02 min 00 seg

Iván Sosa

Hora de publicación: 16:37 hrs.

El Instituto Nacional Electoral (INE), la oposición en el Congreso de la Unión y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fueron criticados este viernes por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum."Están tratando de poner todas las trabas para que no se lleve a cabo esta revocación y, además, están fortaleciendo que el INE haga labores legislativas cuando, en realidad, pues quien tiene la atribución de las labores legislativas es, justamente, el Congreso de la Unión", comentó Sheinbaum.Tratan de menoscabar la imagen presidencial, aseguró."Lo que están buscando es, pues distintas medidas porque no han encontrado la manera, pues, de disminuir la aprobación del Presidente en nuestro País y, ahí, pues se van a enfrentar, pues, con el pueblo de México, ese es el gran tema, ¿no?", mencionó.El INE debe concentrarse en organizar y no legislar, pidió."Que el INE actúe con imparcialidad, que deje de ser parcial, en pocas palabras", reclamó Sheinbaum."Nada más hay que recordar el 2006, el 2012, la compra de votos que hubo y la no actuación; y, ahora, pues este comportamiento, entonces, no es un asunto aquí de criticar a una a persona, criticar a la otra, sino sencillamente que se haga una valoración de su actuación en el último periodo", agregó.En medio de una crisis interna, el TEPJF ordenó el recuento en Campeche, planteó."Estamos seguros que en el recuento de votos, Layda va a salir, de nuevo, electa como Gobernadora de Campeche, que es una gran mujer y que Campeche se merece un cambio", aseguró Sheinbaum."Hay una orientación para disminuir el número de diputados para Morena, como fue el caso de Azcapotzalco en la Ciudad de México o esta decisión del recuento en Campeche."¿Por qué digo que es parcial? Porque también tenemos conocimiento de que Morena presentó solicitudes para recuento en algunos lugares y en esos casos no fue avalada esta decisión", anotó la Jefa de Gobierno.