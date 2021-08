Cuestionan comparaciones de Coneval sobre pobreza

Selene Velasco

Hora de publicación: 14:41 hrs.

Los resultados publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre los índices de aumento de pobreza fueron cuestionados por Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno.Luego de que el Coneval concluyó en su medición que se advierte un crecimiento del 7.3 por ciento de la pobreza en el País, Sheinbaum secundó el rechazo a los resultados hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.La Jefa de Gobierno cuestionó que se comparen años distintos, debido a la crisis de la pandemia de Covid-19.Dijo que hay datos públicos sobre los empleos perdidos, las afectaciones económicas y sociales, así como el cierre de actividades y que no es el mismo escenario de 2018."Comparar un año donde no hubo pandemia, con un año en donde hicieron la encuesta, en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, obviamente que no puede ser comparable", dijo.Y criticó los análisis sobre programas sociales por los que consideró se ha mantenido una idea de focalización que es neoliberal y tramposa."Es un cambio completamente distinto, por eso es de la economía neoliberal a la economía moral, porque son los derechos, dejamos de atender focalmente a cierto sector donde supuestamente salían de la pobreza", dijo.